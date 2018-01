Vie associative : La Cafo toujours dans la tourmente - abamako.com

Vie associative : La Cafo toujours dans la tourmente Publié le mardi 9 janvier 2018 | Azalaï-Express

Deux jours avant la fin l’année, les maliens ont suivi une assemblée générale extraordinaire de la Coordination des associations féminines (Cafo) qui vu l’élection de Dembélé Oulematou Sow comme présidente de la faitière des femmes au Mali.



Le lendemain un communiqué télévisé annonce que cette assemblée générale est nulle et de nul effet. Ce communiqué vient prouver encore la cacophonie et les divergences qui minent la Cafo depuis longtemps. L’on reprocherait à la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Oumou Touré de refuser de céder son fauteuil de présidente qu’elle occupait depuis plus de 20 ans. Même après sa nomination comme ministre, elle veut continuer à avoir une main mise sur l’organisation. Pour ce faire, la ministre refuse d’organiser une assemblée générale pour désigner une présidente. Elle serait donc, à la base des divergences au sein de la Cafo et le communiqué remettant en cause l’élection de Dembélé Oulematou Sow, serait de son initiative. Nul besoin de dire que la Cafo à ce rythme n’est pas sortie de la tourmente.







Primature :



SBM adoubé par ses camarades de l’APM



Nombreux étaient ceux qui ont cru que le nouveau Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga serait esseulé dans ses nouvelles fonctions. Ses camarades de l’Alliance pour le Mali (APM) viennent de lui témoigner tout leur soutien pour la réussite de sa mission. Ainsi, dans un communiqué rendu public et signé des mains de son président en exercice Oumar Ibrahima Touré, la conférence des présidents de l’APM se réjouit de la brillante nomination de leur camarade SBM en qualité de Premier ministre. La conférence remercie sincèrement le Chef de l’Etat d’avoir choisi un des leurs, tout en lui réitérant son soutien total dans sa quête permanente du développement socioéconomique et culturel du Mali. Enfin, l’APM souhaite plein succès au Premier ministre dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.



Source : Azalai-Express