Retour au bercail de Modibo Koné, président du Mouvement Mali Kanu : « Pour me rendre utile à mon pays » Publié le mardi 9 janvier 2018 | Le Pouce

L’aéroport International Modibo Keïta de Bamako-Sénou était noir des militantes et militants du Mouvement Mali Kanu, venus accueillir dans la joie leur président, Modibo Koné, ancien PDG de la CMDT, candidat à la présidentielle de cette année 2018. L’atmosphère était bon enfant.



Après l’accueil populaire à l’aéroport, le long cortège d’une centaine de véhicules a pris la direction de Titibougou, résidence du candidat où l’attendaient de nombreux militants. Après un tour d’honneur de la foule, Modibo Koné est installé par son secrétariat exécutif. Il était en compagnie de son épouse Oumou Coulibaly, de Paul Ismaël Boro, president du comité exécutif , de nos confrères Alexy Kalembry et Ibrahim Coulibaly dit I C, membres de la cellule de Mouvement Mali Kanu .







Notre confrère I C, membre de la cellule de communication du candidat, faisant fonction également de maître de cérémonie a remercié les uns et les autres pour leur présence.



L’émissaire des griots de Kita, le Chef de village de Titibougou ont tous rassuré le président du Mouvement, Modibo Koné de leur soutien et de leur adhésion totale à son combat pour une alternance en 2018. Les artistes ont fait des dédicaces. Cette arrivée appréciée par l’assistance fut un moment fort de communion.



La dame Mama guida de la commune VI et précisément de Magnambougou a lu des versets du cran et fait des bénédictions pour Modibo.



Les militantes et militants sont venus de l’extérieur et de l’intérieur du Mali, des six communes de Bamako et environnant pour témoigner à Modibo Koné leur volonté de faire chemin ensemble.



L’animateur vedette de la commune urbaine de Sikasso Karim Sylla allias Krimau a fait l’éloge du mouvement, mis en exergue les valeurs de ce mouvement et de l’homme.



Le président du comité exécutif du Mouvement Mali Kanu, Paul Ismaël Boro dans son adresse de bienvenue a indiqué « aujourd’hui est un grand jour dans la vie du Mouvement Mali Kanu et de toute la nation malienne, car il consacre le retour au bercail de notre cher président Monsieur Modibo Koné ». Nous vous proposons un extrait de son discours.



« Monsieur le président, votre arrivée était attendue par les Maliens et maliennes. Les militants et les Militantes sont honorés et très réconfortés par votre présence parmi eux. Désormais à partir de cet instant vous êtes l’espoir de tout le peuple. Pour dire que le Nil est arrivé au Caire pour vous parler du Mouvement Mali Kanu vous pouvez être fier des hommes et des femmes aux quels vous auriez confié l’implantation, l’organisation et la communication du M.M.K .Monsieur le président, comme vous le constatez le Mouvement Mali Kanu est présent sur l’ensemble du territoire Malien à travers des comités, des Coordinations de Quartiers, des Coordinations Communales et Régionales. Aussi c’est le lieu de remercier la Diaspora Malienne qui a massivement adhéré au M.M.K en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Gabon, en France, aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite, au Burkina, au Tchad, en Algérie et chez vous-même au Bénin pour citer que ceci. Ce grand travail d’implantation du M.M.K est l’effort conjugué de vous-même , de votre brave épouse, de vos collaborateurs, de vos Parents et surtout des membres de secrétariat Exécutif, du Conseil des sages, des coordinateurs et focaux. Monsieur le président vous pouviez être fier d’avoir le Mouvement Politique le plus grand, le plus connu et le plus aimé par les maliens et Maliennes. Monsieur le président encore une fois de plus au nom des militantes du M.M.K, je voudrais vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Ils sont de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao, de Kidal, pour vous accueillir et placer en vous leur soutien et leur espoir pour que vous soyez le prochain président de la république du Mali ».



A l’en croire, ce message d’espoir est lourd à porter et le défis est de taille. Vous pouvez vous assurer du soutien du M.M.K et de l’ensemble des Maliens qui désir un changement, un renouveau Politique. Puisse Allah faire de vous le prochain président du Mali Amen !



Dans son adresse le président du mouvement Mali Kanu, Modibo Koné a remercié tous les militants du mouvement, les amis, les parents et les sympathisants, les membres du comité exécutif qui sont venus l’accueillir pour lui souhaiter la bienvenue. A toutes et tous, le candidat Modibo Koné a souhaité une excellente année nouvelle et émis le vœu que le Mali retrouve sa paix d’autan.



Après avoir informé officiellement les militantes et militants du mouvement Mali Kanu de sa retraite anticipée de la BOAD pour dit-il se rendre à la disposition de son pays, de sa famille, Modibo a martelé : « je suis un malien et j’ai le même droit que tous les autres de me rendre utile aux populations du Mali ».



Il a saisi cette occasion pour décliner son ambition pour le Mali. Cette ambition est centrée sur la paix et la sécurité entend travailler à unir tous les maliens afin de réaliser l’union des cœurs autour d’un Mali fort et développé. Selon lui , il s’agit de travailler de sorte que les enfants du Mali puissent avoir un emploi dans les meilleurs délais, par rapport au développement de leur pays.



Saluant l’accueil fraternel à lui réservé par les militants, Modibo fera savoir qu’il a toujours prôné l’amitié, la fraternité et l’amabilité de toutes les personnes qui sont autour de lui. Enfin dira-t-il, cette marque de sympathie dont j’ai fait preuve, fait qu’aujourd’hui les uns et les autres se soient mobilisés pour me dire « I-Bissimillah, vous êtes chez vous ». Le président du mouvement Mali Kanu et son épouse ont partagé le déjeuner avec l’ensemble des militants, parents amis et sympathisants venus leur témoigner à domicile leur désir d’être avec lui. Hier lundi Modibo Koné était à Ségou pour saluer sa maman. Il a rendu visite à la famille de l’iman Guidio avant de regagner Bamako dans l’après midi.



Tièmoko Traoré