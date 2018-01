Edito : Nul n’a intérêt à replonger le Mali dans la crise - abamako.com

Edito : Nul n'a intérêt à replonger le Mali dans la crise Publié le mardi 9 janvier 2018

Après avoir vécu une année 2017 difficile et meurtrière, nous avons entamé la nouvelle. La direction et la rédaction du journal bihebdomadaire Le Pouce s’inclinent devant la mémoire des innocentes victimes. Nos condoléances les plus attristées aux familles des disparus. Le journal Le Pouce présente à toutes et tous ses vœux de bonne santé, de gaité, de bonheur et de prospérité. Le Mali vivra une période électorale et l’inquiétude gagne les esprits. Le discours politique ne rassure guère et fait craindre le pire. L’appétit du pouvoir a si souvent amené à faire perdre la raison. Le Mali n’a, cependant pas intérêt, à replonger dans la crise. Chaque Malien, doit travailler à éviter le pire ; à éviter la division qui fragilise et qui nous expose à nos ennemis. Les élections qui s’annoncent constituent un exercice démocratique et ne doivent pas servir de champ de bataille entre « ennemis ». Au contraire, elles doivent être un jeu ; un jeu où le perdant félicite le gagnant et lui rend hommage. Un jeu à l’issue duquel, il n’ya pas, en vérité, de perdants mais des gagnants. Ces gagnants, ce sont le PEUPLE MALIEN, Un et Indivisible ; uni dans la foi et le bonheur. Cela est possible. Il suffit que chacun ; que chaque Malien y croit et en fait son honneur. Ensemble prions pour que notre Maliba retrouve son honneur, sa stabilité, sa concorde, sa paix , sa prospérité et surtout sa sécurité. Excellente année à toutes et tous.



Tiémoko Traoré