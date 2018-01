Edito : Bonjours, - abamako.com

Edito : Bonjours, Publié le mardi 9 janvier 2018

Vous tenez dans vos mains le premier numéro de ‘’Azalaï Express’’, un hebdomadaire d’informations générales et d’analyses. L’autre dirait certainement que c’est un journal de trop. Mais notre objectif par la création de ce canard est d’apporter notre petite pierre pour enrichir le paysage médiatique malien.



Azalaï Express se veut un cadre de débats, d’opinions et d’analyses pour informer sainement et la façon la plus impartiale. Une mission de service public pour participer à l’enracinement de notre jeune démocratie chèrement acquise.







Azalaï Express, c’est aussi une somme d’expérience acquise dans quelques unes des meilleures écoles de la presse malienne. De ‘’La Nouvelle République’’ de l’éminent Elhadj Tiégoum Boubèye Maïga où nous avons fait nos premiers pas, au ‘’Le Prétoire’’ de l’excellent et virtuose Birama Fall où nous avons tenté de nous affirmer, plus d’une dizaine d’années se sont écoulées. Qu’ils trouvent ici nos hommages et nos sincèrement remerciements.



Il s’agit pour nous par cette aventure de mettre la somme d’expérience de ces pionniers de la presse à votre service pour mieux dépeindre et décrypter l’actualité nationale et internationale.



Nous sommes conscients des difficultés qui vont se poser à nous, car une aventure nouvelle est toujours un saut dans l’inconnu. Cependant, nous restons convaincus qu’avec votre soutien, votre accompagnement et les bénédictions des uns et des autres, nous saurons nous montrer à la hauteur des défis.



C’est le lieu de lancer un appel aux lecteurs et potentiels annonceurs de nous faire confiance et de faire le pari d’Azalaï Express.



En fin au seuil de cette nouvelle année 2018, la jeune rédaction d’Azalaï Express vous souhaite ses vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises. Dieu veuille !



Harber MAIGA