Présidentielle -2018 : Arc-en-ciel prend fait et cause pour IBK - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle -2018 : Arc-en-ciel prend fait et cause pour IBK Publié le mardi 9 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

Les dirigeants du mouvement patriotique Arc-en-ciel Mali ont animé une conférence de presse le jeudi 4 janvier 2018 à la Pyramide de souvenir pour réaffirmer leur soutien aux actions du président de la République et l’inciter à se représenter.



La conférence de presse était animée par le président du mouvement, Issoumaïla Diallo. Il avait à ses côtés le vice-président, Aboubacar Camara, et Yousouf Guindo, secrétaire général du mouvement Arc-en-ciel Mali.







Le secrétaire général Youssouf Guindo a rappelé le rôle qu’a joué sa formation au sein de la plateforme “Oui an son na” dans le combat de la réforme constitutionnelle du président IBK, ajournée sine die. Il a réitéré l’engagement du mouvement à défendre les projets de développement du président IBK et de son gouvernement. Il a salué le chef de l’Etat pour son implication personnelle au retour de l’ancien président ATT au bercail.



A l’en croire, le mouvement continuera son implantation à travers le pays et à l’extérieur pour favoriser la réélection du chef de l’Etat.



L’objectif global d’Arc-en-ciel est de contribuer au renforcement de l’unité nationale, la paix, l’esprit républicain, la démocratie, la cohésion sociale et la laïcité, les droits des femmes, de l’enfant et de la famille.



Adama Diabaté, Stagiaire