Le Premier ministre Soumeylou Boubèye vient de présider ce mardi une importante réunion sur la situation sécuritaire au centre du pays Publié le mardi 9 janvier 2018

Entouré de plus d’une vingtaine de membres du gouvernement, du chef d’état-major général des armées et du chef du cabinet de défense de la Primature, le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA vient de présider une importante réunion consacrée à la situation sécuritaire au centre du pays. Le chef du gouvernement entend déployer tous les moyens nécessaires pour rétablir la sécurité dans les régions de Mopti et Ségou ou les groupes terroristes sévissent régulièrement contre les paisibles populations. D’ores et déjà, le chef du gouvernement a instruit la mise en œuvre rapide du plan intégré de défense des régions du centre afin de redonner espoir aux populations confrontées quotidiennement aux affres du terrorisme et du banditisme armé.