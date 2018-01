Musique: Le cinquième album du Reggae man Koko Dembélé dans les bacs - abamako.com

Le reggae man Koko Dembélé a présenté à la presse en fin décembre 2017 à l’Espace culturel ‘’Blues Faso’’, son nouvel album sorti en France le 23 décembre. Composé de dix titres, l’album s’appelle ‘’Tièba’’.



« Tièba » (l’homme fort) en français, c’est le titre du nouvel album de Koko Dembélé. Un cinquième opus sorti en France le 23 décembre dernier. Accompagné de ses collaborateurs, l’artiste a présenté en fin décembre 2017 à l’Espace Culturel ‘’Blues Faso’’, son œuvre musicale aux hommes de média.



« ‘’Tièba’’ signifie l’homme fort, le combattant’’ le ‘’brave’’ », explique l’artiste. Selon lui, ce 5ème album, composé de dix chansons est la synthèse de ses 40 années de parcours musical. L’amour, la tolérance, l’espoir, la paix, la corruption… l’artiste prône la cohésion sociale et dénonce les tares de nos gouvernants.



« Leurs études ont été assurées par l’Etat alors que leurs parents agriculteurs ou éleveurs étaient pauvres Mais une fois aux affaires, ils volent et pillent le peuple. Ils ont des paradis fiscaux en Europe et ailleurs, ils passent leurs vacances sur des yachts au Bahamas ou ailleurs aux frais du contribuable pendant que le peuple s’enfonce dans la misère et meurt dans la galère », dénonce l’artiste.



L’album ‘’TIEBA’’ a été enregistré à Montpellier au studio Vox Rapido avec Jeff Saboy aux manettes et mixé au studio Diaspora Rockers. Il a été coproduit et arrangé par Koko lui-même et Mansa Live Production (France). L’artiste s’est fait aider par la diva de Tombouctou, Khaira Arby, Baba Salah et le maître du ‘’Sokou’’ (Violon traditionnel monocorde), le regretté Zoumana Téréta. D’après le manager de l’artiste, Aliou Mahamane Touré, le nouvel album ‘’TIEBA’’ sera distribué en Afrique par le Label Starmonde Music et en Europe et en Amérique notamment au Brésil par le groupe Olodum.



Issu d’une famille de griots, Koko Dembélé, chanteur et guitariste est né en 1954 en pays dogon (Mopti). Enfant bobo, bercé dans les cultures peulh, dogon et bozo, il tire son inspiration de cette diversité culturelle. Le ‘’vieux reggae man’’ a fait ses débuts en 1976 dans le célèbre Orchestre Kanaga de Mopti où il était guitariste soliste. Son premier tube reggae ‘’Amagni’’, arrangé par le maestro Boncana Maiga, a fait un grand écho en Afrique et dans d’autres continents.



Au cours de la conférence de presse, il a remercié l’artiste Rokia Traoré pour son soutien. La promotrice de l’espace culturel ‘’BLUES FASO’’ a pour sa part, dénoncé la piraterie des œuvres artistiques. Un phénomène qui fait légion en Afrique.



Fily Sissoko