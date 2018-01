La fête du 31 décembre tourne au drame à Marka Coungo : Le médicament Tramadol tue un jeune de 17 ans - abamako.com

Dans la nuit du 31 décembre 2017 la fête entre copains tourne au drame à Wolodo dans la commune de Marka-Coungo à 80 Km de Bamako sur la route de Ségou. Des jeunes pour bien arroser la fête de fin d’année (le 31), ont abusé du tramadol, un médicament fortement prisé par les jeunes dans le but de se droguer. Ce médicament est un antidouleur qui contient de la morphine (la drogue). Selon les médecins il est déconseillé de prendre ce médicament sans l’ordonnance. Hélas cette déontologie médicale est foulée au pied dans la mesure où les jeunes s’en procurent comme des petits pains dans la pharmacie par terre comme dans les officines autorisées aussi.



Il s’agit des membres d’un « grin » (petit regroupement générationnel) dans les villages comme dans les villes, qui, dans ladite zone, ont du goût immodéré pour les stupéfiants (alcool et autres). Après avoir suffisamment bu et cassé les bouteilles et ils augmentent leur dose avec la prise du Tramadol. Il ne fallait pas, sous l’effet de cette drogue, ces jeunes perdent connaissance. Du coup, ils ont été (tout le grin) transportés d’urgence au centre de santé de Marka-Coungo à environ 3 km de Wolodo où s’est déroulé le triste événement. Le diagnostic du médecin est sans commentaire : overdose. Conséquences: un jeune de 17 ans du nom de Bourama Traoré a rendu l’âme sous l’effet du Tramadol. Quant à ses camarades, ils se sont tirés d'affaire. Leur vie n’est plus en danger. Selon les informations recueillies sur place le défunt avait abandonné l’école en classe de 9ème année avant de sombrer dans la drogue et l’alcool. Son enterrement a eu lieu à Wolodo.



Rappelons que le cas de Bourama est une énième victime du tramadol dans la couche juvénile. De nos jours, cette nouvelle forme de drogue est à l’origine de plusieurs situations déplorable. Les autorités sont encore interpellées.



Djibi Samaké



mali24