Sahel : Al-Qaïda et ses alliés ont mené 276 attaques en 2017 dont une grande majorité au Mali Publié le mardi 9 janvier 2018

Selon les données compilées par le Long War Journal des FDD, Al-Qaïda et ses nombreux alliés et affiliés ont lancé au moins 276 attaques au Mali et dans toute la région ouest-africaine en 2017. Cela signifie qu'Al-Qaïda a maintenu son rythme opérationnel en Afrique de l'Ouest par rapport à l'année dernière.





Ce nombre est la combinaison des attaques revendiquées par, ou attribuées à, Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), Katiba Al-Mourabitoune, Ansar Dine (un groupe de façade pour AQMI), et Katiba Macina d'Ansar Dine (également connu sous le nom de Front de Libération du Macina). À partir de mars, ces groupes ont fusionné pour former le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) et ont prêté allégeance au dirigeant d'Al-Qaïda, Ayman al Zawahiri. Outre le Mali, des attaques revendiquées ou attribuées à Ansaroul Islam au Burkina Faso, ainsi que des attaques attribuées aux djihadistes au Niger, ont également été prises en compte.



Sur les 276 attaques, 71 sont survenues à la suite d'engins explosifs improvisés. 24 autres étaient des tirs de mortiers ou de roquettes visant des bases militaires françaises, maliennes ou des Nations Unies dans le nord du Mali. Il y a eu également 11 enlèvements, dont plusieurs se sont produits au Mali et au Burkina Faso. Deux étaient des attentats suicides. Les 168 autres attaques étaient une variation d'assauts, d'embuscades ou d'assassinats.



Les régions centrales du Mali sont devenues très instables par rapport aux années précédentes avec 90 attaques dans les régions de Mopti, Ségou et Koulikoro. Cela marque un changement significatif par rapport aux dernières années, alors que les attaques djihadistes se déplacent progressivement vers le sud. La région de Kidal comptait 46 assauts en 2017, même si c'était la région la plus instable en 2016. A Gao, il y a eu 41 attaques, tandis que Tombouctou était relativement moins violent avec seulement 30 attaques. Les 69 derniers ont eu lieu au Burkina Faso et au Niger.



Que ce soit la cible visée ou les dommages collatéraux, les civils ont été ciblés 68 fois au Mali et au Burkina Faso. Les forces de sécurité maliennes (militaires, gardes nationaux, gendarmerie et police) étaient la principale cible des djihadistes, les forces de sécurité étant la cible dans 98 cas. Les forces de l'ONU ont été ciblées 48 fois. 16 autres étaient dirigés contre les forces françaises. Les 46 autres étaient destinés au personnel de sécurité burkinabè ou nigérien.



Avant la fusion qui a formé JNIM, Ansar Dine a revendiqué la responsabilité de deux attaques alors qu'AQMI en revendiquait quatre. Après la fusion, JNIM a revendiqué la responsabilité directe de 73 attaques. De nombreux cas ne sont pas réclamés en raison de résultats indésirables, de problèmes de communication, de sécurité opérationnelle ou d'autres problèmes jugés indésirables par le groupe. Cependant, des attaques ont été ajoutées aux données si les médias locaux ont signalé que des djihadistes étaient suspectés.



Ceci s'applique également aux données recueillies dans le nord du Burkina Faso. Le mouvement Ansaroul Islam lié à la JNIM est considéré comme responsable de la majorité des attaques dans la région du Sahel au Burkina Faso, mais il n'a officiellement revendiqué qu'une poignée de ces cas. Les médias et les résidents burkinabé locaux ont fourni des rapports inestimables car ils ont été utilisés pour déterminer si Ansaroul Islam est suspecté et, par conséquent, devraient être ajoutés aux données.



Les affrontements entre des groupes touaregs rivaux ou la violence communautaire n'ont pas été ajoutés aux données, sauf si les djihadistes ont explicitement revendiqué leur participation. Cela inclut quand le JNIM s'est impliqué dans la violence communautaire dans le centre du Mali en mars. Les cas où la principale motivation semble avoir été le vol ou d'autres types de banditisme n'ont pas été ajoutés.



Ansaroul Islam a été fondée par Malam Ibrahim Dicko, un proche allié d'Amadou Kouffa, qui est le leader du Katibat d’Ançar Dine du Macina. Dans des articles publiés sur sa page Facebook (maintenant supprimée), Ansaroul Islam a confirmé que Malam Dicko avait rencontré Kouffa dans le passé. Jeune Afrique a signalé que Dicko avait d'abord tenté de rejoindre des groupes djihadistes dans le nord du Mali en 2013, mais a été arrêté par les forces françaises à Tessalit puis libéré par la suite en 2015.



Malam Dicko est décédé plus tôt cette année et a été remplacé à la tête de ce mouvement par son frère Jafar, ce qui a été confirmé par Le Monde. En outre, le journal français a également rapporté qu’Ansaroul Islam compte environ 200 membres et est largement basé à Boulkessi ainsi que d’autres localités situées de part et d’autres de la frontière commune entre le Mali et le Burkina Faso. Le groupe maintient un degré élevé de liens opérationnels avec JNIM, ce qui implique de prendre part à de nombreux raids à travers la frontière au Mali. JNIM a également revendiqué six attentats au Burkina Faso, donnant plus de preuves de sa relation avec Ansaroul Islam.



La violence dans le nord du Burkina Faso a connu une légère augmentation en 2017, y compris la toute première utilisation d'engins explosifs improvisés (EEI) dans le pays. Selon les données du Long War Journal du FDD, il y a eu au moins six cas d'IED au Burkina Faso. La plupart des attaques d'Ansaroul Islam sont concentrées sur les forces de sécurité burkinabé, ainsi que sur les infrastructures civiles, près de la frontière malienne.



Au moins deux attaques distinctes, l'une au Mali et l'autre au Niger, ont été attribuées à l'État islamique dans le Grand Sahara, mais ce nombre est probablement plus élevé. Cela comprend l'embuscade du 4 octobre dans laquelle quatre militaires américains ont été tués.