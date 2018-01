L’artiste rappeur malien Iba Montana formellement interdit de toutes activités artistiques et musicales en commune IV - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’artiste rappeur malien Iba Montana formellement interdit de toutes activités artistiques et musicales en commune IV Publié le mardi 9 janvier 2018 | aBamako.com

Tweet

La mairie de la Commune IV a décidé de préserver la quiétude et d’éviter tout trouble a l’ordre public Monsieur Issa Diabate dit Iba Montana artiste musicien est formellement interdit de toutes activités artistiques et musicales sur le territoire de la commune IV du district de Bamako pour incitation à la violence, atteinte au mœurs et l’ordre public.