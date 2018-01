Axe Gao-Ménaka : 14 présumés malfaiteurs arrêtés vers Tin-Hama et transférés à Gao - abamako.com

Axe Gao-Ménaka : 14 présumés malfaiteurs arrêtés vers Tin-Hama et transférés à Gao Publié le mardi 9 janvier 2018

Les faits se sont produits, hier lundi 8 janvier, aux environs de 13 heures, près de Tin Hama, commune rurale située à environ 60 km d’Ansongho. 14 présumés assaillants circulant sur 7 motos ont été arrêtés par des militaires maliens soutenus par des soldats de la force Barkhane.



On leur reproche d’avoir dépouillé un camion à bord duquel se trouvaient des forains qui revenaient du marché hebdomadaire de Tin-Hama. Le montant enlevé est plus de 300 000 FCFA plus quelques biens matériels. Actuellement, ils ont été transférés à Gao.



Il faut dire que leur identité fait polémique. En effet, alors que certains estiment que ce sont des éléments du GATIA, d’autres soutiennent qu’il s’agit tout simplement de voleurs. Selon nos sources, ces derniers qui se réclament du GATIA auraient informé Barkhane qu’ils comptaient engager des poursuites pour retrouver certains malfaiteurs qui venaient de dépouiller des forains. Ils ont même soutenu que les soldats français leur ont remis des documents autorisant leur sortie. Il convient de reconnaitre que dans cette zone la frontière qui existe entre groupes armés signataires et malfaiteurs est presque inexistante. Tout dépend des intérêts du moment.



En tout cas, pour l’heure, ces personnes sont arrêtées à Gao et seront soumises à un interrogatoire approfondi pour faire la lumière sur la véracité ou non de leurs propos. Cette situation intervient alors que depuis un certain temps, des convois composés des militaires maliens et des soldats français de l’Opération Barkhane sillonnent les alentours de la région de Gao. Pour la circonstance, des tracts ont été largués sur ces localités pour informer les populations et les demander de collaborer avec ces forces.