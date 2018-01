Le ministre de l’Education nationale, Housseini Amion Guindo, aux syndicats grévistes : « Je me battrai pour que l’Etat respecte tous ses engagements, car je ne soutiendrai jamais un Etat qui ne respecte pas ses engagements … » - abamako.com

Publié le mercredi 10 janvier 2018 | L'Observatoire

© aBamako.com par A.S

Le nouveau ministre de l’Education nationale, Housseini Amion Guindo dit Poulo a rencontré, ce week-end, les syndicats grévistes signataires du 15 octobre.



Aux termes des échanges, les points suivants ont été retenus: le début d’élaboration du projet de décret d’application de la loi portant statut autonome des enseignants le 8 janvier ; l’adoption de la loi le 14 Janvier 2018 par l’Assemblée Nationale ; la promulgation de la loi le 19 janvier 2018 par le président de la république ; l’effectivité de la loi en février 2018 avec des rappels à compter de janvier 2017.







Le ministre Guindo qui a demandé aux enseignants de lever leurs mots d’ordre de grèves, n’a pas manqué de les signifier qu’ils peuvent lui faire confiance. L’intégralité de son discours : « La gestion de l’éducation me paraît plus simple…car il suffit que l’état se rende crédible pour que tout marche.



Ce qui pensent que je n’ai pas la capacité, je leur dirai tout simplement que l’or se vérifie par le feu, me disait mon père…dans ma culture nous aimons affronter les difficultés…à l’éducation, ma mission est de gérer les hommes…en cela je pense avoir une bonne expérience…en tant que chef d’entreprise et président de l’un des partis les plus stables du pays. Mon rôle en tant que politique est de connaître les problèmes…dieu sait qu’à travers mes tournées politiques, en tant qu’enseignant ayant exercé la fonction, promoteurs d’écoles, n’ayant étudié qu’au mali,…Je connais les problèmes.



Il s’agira d’orienter et de contrôler les hommes et tâches qui me sont confiés.



Soyez assurer que le défi sera sans doute relevé…car j’ai une vision là-dessus… mon respect pour l’éducation nationale sera ma clé de réussite.



En ce qui concerne la grève, tous les cours seront repris bientôt… Je ne pourrai que m’entendre avec mes collègues enseignants…le snec à déjà levé son mot d’ordre…les autres suivront dans la semaine inchallah.



Je me battrai pour que l’état respecte tous ses engagements…car je ne soutiendrai jamais un état qui ne respecte pas ses engagements. Je suis aguerri à l’adversité depuis mon enfance…vous pouvez me faire confiance car je suis un homme désintéressé, malgré tout ; ».No comment !



A.Touré