Transport aérien : La compagnie Corsair inclut désormais le Mali dans ses destinations - abamako.com

Après le Sénégal et la Côte d’Ivoire, la compagnie Corsair s’apprête à desservir Bamako à partir de Paris dans le transport régulier de frets et de voyageurs. L’information a été donnée le mardi 09 janvier 2018 par le PDG de la compagnie, M. Pascal De Izaguirre. C’était à l’occasion d’une conférence de presse dite de lancement de la ligne Corsair Paris-Bamako qui a eu pour cadre le Radisson Blu Hôtel. A cette cérémonie présidée par le Ministre des Transports et du Désenclavement M. Moulaye Ahmed Boubacar, on notait la présence de M. N’Tji Bengaly le représentant local de Corsair au Mali.



« L’aéroport Modibo Keita Bamako-Sénou va accueillir le premier vol de Corsair Paris-Bamako le mardi 30 janvier prochain » a déclaré le PDG selon qui il les vols seront opérés en A330, pouvant accueillir jusqu’à 12 passagers en classe Business, 12 en Premium Grand Large et 328 en classe Economy. La compagnie reliera désormais la capitale Malienne à Paris-Orly, avec dans un premier temps, un vol hebdomadaire, le mardi, puis à compter du mois d’avril, Corsair opérera deux vols par semaine, soit les mardis et samedis.



Les vols Corsair sont ouverts à la vente depuis le 15 novembre 2017 et à l’occasion du lancement de la ligne, la compagnie lance un tarif promotionnel de 340 000 FCFA TTC.



L’arrivée de Corsair à Bamako va dynamiser le trafic aérien et permettre de rendre plus accessible le transport aérien à un plus grand nombre de Maliens, en proposant des tarifs compétitifs. Rendue possible grâce à la pleine collaboration avec les Autorités du Mali, l’arrivée de Corsair sur le marché malien viendra d’une part soutenir le développement économique du pays et contribuera d’autre part au désenclavement du Mali qui bénéfice d’une position centrale en Afrique. Les Maliens pourront compter sur la présence de Corsair toute l’année.



Les vols opérés sur Bamako seront réalisés dans le cadre d’un accord de partage de code avec la compagnie française Aigle Azur, qui dessert Bamako à raison de 3 vols hebdomadaires. Les clients des deux compagnies pourront ainsi bénéficier d’un choix plus large en matière de flexibilité et de combinaisons tarifaires au départ de l’aéroport international Modibo Keïta vers Paris-Orly. Corsair et Aigle Azur vont également mutualiser leur gestion de l’escale de Bamako et la commercialisation des vols au Mali.



Pour Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général : « L’Afrique est un continent en plein développement. Nous avons d’ores et déjà démontré notre capacité à nous y développer avec succès avec les lignes opérées à destination du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. L’ouverture de cette ligne est un acte de confiance dans le développement de l’Afrique et plus particulièrement du Mali ». Il s’agit-là d’une marque de confiance au regard de laquelle le ministre des Transports et du Désenclavement n’a pu s’empêcher de rassurer ces nouveaux investisseurs au Mali de l’accompagnement de l’Etat malien. « Rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que vous prospériez au Mali » a lancé M. Moulaye Ahmed Boubacar à l’endroit du PDG de Corsair.



André SEGBEDJI/abamako.com