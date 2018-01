Présidentielle 2018: Le Dr Hamadoun I Touré, candidat de l’Alliance Kayira - abamako.com

Présidentielle 2018: Le Dr Hamadoun I Touré, candidat de l'Alliance Kayira Publié le mercredi 10 janvier 2018 | Le Républicain

A l’occasion du dîner de lancement de l’Alliance Kayira tenu le samedi 30 décembre 2017 à l’Hôtel de l’Amitié de Bamako, le Dr Hamadou Ibrahim Touré a, au cours de son grand oral, annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2018. Selon lui, l’élection de 2018 est celle de la vérité. Avant de préciser qu’il adoptera une politique de tolérance zéro dans la lutte contre la corruption au Mali.



La cérémonie était placée sous la présidence du président de l’Alliance Kayira 2018, Bocar Moussa Diarra, ancien ministre, en présence d’autres anciens ministres, des responsables des partis politiques et de nombreuses autres personnalités. Dans son discours, le président de l’Alliance Kayira, Bocar Moussa Diarra a fait savoir que le plus urgent est d’arrêter cette descente aux enfers et l’enlisement du Mali.



Avant d’ajouter que l’alliance Kayira est une offre politique qui mettra tout en œuvre pour endiguer ce péril entretenu par un « système corrompu et irrespectueux du peuple qu’il s’évertue à infantiliser par des incantations stériles et démagogiques ». « Kayira se veut un creuset où les maliens et les maliennes de toutes ethnies, de toutes confessions, de toutes professions, de toutes régions, de toutes appartenances politiques se retrouveront pour recréer la confiance, planter et entretenir les germes de l’espoir et de l’espérance. Notre pays a besoin d’une reprise en mains et d’un leadership de type nouveau, compétent, patriote, et vertueux », a-t-il dit.



Dans cette perspective, dit-il, l’Alliance Kayira a décidé de soutenir la candidature à l’élection présidentielle de 2018 de Dr Hamadoun Ibrahim Larab Touré. Selon lui, Dr Hamadoun I Touré est compétent, propre et possède une virginité politique. A sa suite, le Dr Hamadou Ibrahim Touré a, au cours de son grand oral, annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2018. Avec un slogan « Oui nous pouvons », il a sollicité l’accompagnement de tous. Selon lui, l’élection de 2018 est celle de la vérité.