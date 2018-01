Armée de l’air: 19 officiers et 19 sous officiers font valoir leur droit à la retraite - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Armée de l’air: 19 officiers et 19 sous officiers font valoir leur droit à la retraite Publié le mercredi 10 janvier 2018 | Le Républicain

© aBamako.com par FS

56è édition de la coupe du Mali de football

L`AS Mandé en dames et les Onze créateurs en hommes remportent les coupes du Mali de Football. Photo: Armée malienne Tweet

Le 29 décembre dernier, l’Etat Major de l’Armée de l’Air a servi de cadre à la remise d’attestation de reconnaissance de l’Armée de l’Air aux partants à la retraite 2017 de l’Armée de l’Air.



L’évènement était pour la circonstance placé sous la présidence du chef d’Etat Major Général de l’armée de l’Air, le colonel major Souleymane Bamba. Ils sont au nombre 38 partants dont 2 généraux, 4 colonels majors, 3 colonels, 2 lieutenant colonels, 3 lieutenants, 6 majors, 10 adjudants chefs, 2 adjudants et 1 sergent chef, soit 19 officiers et 19 sous officiers. Chers partants à la retraite, a dit le colonel major, au cours de cette longue, difficile mais exaltante marche, vous avez souvent été poussés au bout de vos limites morales, physiques et intellectuelles, mais vous avez toujours donné le meilleur de vous-mêmes.



Vous auriez pu, dit-il, partir, aller chercher un meilleur profit ailleurs, mais vous êtes restés à l’armée de l’Air pour montrer aux jeunes cet esprit de don de soi, d’abnégation et de patriotisme qui est la quintessence même de l’aviateur. Le porte parole des partants à la retraite, le colonel Aly Kounta Coulibaly, de dire que, « nous sommes partagés entre la joie de pouvoir profiter quotidiennement de nos familles, de nos enfants, et la tristesse de vous quitter »