L’exemple sénégalais - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique L’exemple sénégalais Publié le mercredi 10 janvier 2018 | Le Républicain

© aBamako.com par SB

Cérémonie d`ouverture du Forum International de Dakar sur la Paix et ma sécurité

Dakar, le 14 novembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a présidé, en compagnie des présidents IBK et Paul Kagamé, l`ouverture solennelle de la 4e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité. Tweet

Au Sénégal, Macky Sall, le Président de la République a décrété un deuil national de deux (2) jours, à compter du lundi 8 janvier 2018, pour honorer la mémoire des treize jeunes tués dans l’attaque armée survenue, le 6 janvier 2018, dans l’arrondissement de Niaguis, Département de Ziguinchor.



Le drapeau national a été mis en berne et des minutes de silence sont observées durant toutes les cérémonies officielles. Les rassemblements et autres cérémonies de réjouissance ont été interdits sur l’étendue du territoire national. Si seulement au Mali où les victimes civiles et militaires se comptent par plusieurs centaines par an, on pouvait s’inspirer de l’exemple de ce pays voisin.