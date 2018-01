Cinquième anniversaire de l’intervention des troupes françaises au Mali : Le mouvement « On a tout compris Waati Sera » marche aujourd’hui sur l’Ambassade de la France ! - abamako.com

Cinquième anniversaire de l'intervention des troupes françaises au Mali : Le mouvement « On a tout compris Waati Sera » marche aujourd'hui sur l'Ambassade de la France ! Publié le mercredi 10 janvier 2018 | L'Observatoire

A l’occasion de la commémoration du 5ème anniversaire de l’intervention des troupes françaises, le MOUVEMENT ON A TOUT COMPRIS WAATI SERA a initié une manif aujourd’hui, mercredi 10 janvier, de la Place de la Liberté à l’Ambassade de la France. Ces jeunes qui pensent que tous les problèmes du Mali sont occasionnés par cette présence militaire de la France, réclament son départ pur et simple. Selon le premier responsable du mouvement Adama Diarra alias Ras Ben, la France n’est pas du tout sincère avec le Mali. « Sinon pourquoi Kidal est interdite aux autres maliens et l’Armée du Mali », s’interroge-t-il.



