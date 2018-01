Mali: arrestation d’une bande de braqueurs - abamako.com

Mali: arrestation d'une bande de braqueurs Publié le mercredi 10 janvier 2018 | RFI

Plus d'une dizaine de braqueurs ont été arrêtés en flagrant délit dans le nord du Mali. Les soldats maliens ont procédé à de nombreuses arrestations sur la route entre Gao et Menaka.

Cela faisait plusieurs jours qu'une bande de braqueurs sévissait dans la région. Des bergers avaient rapporté aux militaires maliens que des individus armés tentaient de leur extorquer une taxe par rapport à la grosseur de leurs troupeaux. Les soldats, venus de Gao, ont donc commencé à patrouiller dans cette vaste zone semi désertique, entre les villes de Menaka et d'Ansongon.



Mardi 9 janvier, c'est près d'Indelimane qu'a eu lieu le coup de filet. Quatorze hommes à motos et armés de pistolets mitrailleurs étaient en train de braquer un véhicule de transport. Quand les soldats maliens sont arrivés, les assaillants étaient en train de séparer les passagers. Les militaires les ont donc encerclés à bonne distance pour contrer toute tentative de fuite et ont interpellé tout le monde, sans un seul coup de feu.