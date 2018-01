Comité de Normalisation: Voici l’heure de la désignation du président qui pourrait être... - abamako.com

Comité de Normalisation: Voici l'heure de la désignation du président qui pourrait être... Publié le mercredi 10 janvier 2018

C’est finalement ce mercredi 10 janvier que le Comité de Normalisation (CONOR) sera installé au Mali. Aux dires du chef de mission Fifa-CAF, Veron Mosengo-Omba, le bureau du CONOR sera validé sans nul doute ce mercredi entre 15h et 17h GMT.



Arrivée à Bamako ce mardi 9 janvier avec une heure de retard (15h), la délégation Fifa-CAF a immédiatement rendu une visite de courtoisie au ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé avant de rejoindre son Hôtel. Elle a profité de la nuit pour discuter individuellement avec des prétendants au bureau du Comité de Normalisation dont l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Me Mamadou Gaoussou Diarra, et un autre homme de droit, Mamadou Cissé, pressentis pour être président selon nos indiscrétions.



Par ailleurs, on note la présence dans la délégation de Jacques Anouma ancien président de la fédération ivoirienne de football qui vient d’être nommé médiateur Fifa-CAF pour l'Afrique. Il remplace ainsi dans la délégation Luca Nicolas.