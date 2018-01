Le ministre des sports rend visite à la famille du Djoliba AC à Hèrèmakono - abamako.com

A la recherche des solutions à la crise sans précédente qui secoue le football malien depuis 2015, le Ministre des sports, Jean Claude Sidibé s’est rendu, le Mardi 9 Janvier 2018 au terrain d’entrainement du Djoliba AC pour discuter des problèmes du football maliens avec les dirigeants et les supporteurs de ce club.



La famille des rouge de Bamako a réservé un accueil chaleureux et à la hauteur l’évènement au Ministre des Sports et sa délégation. A Hèrèmakono, le ministre s’est d’abord entretenu avec les dirigeants du club, ensuite il a rencontré les supporteurs qui sont massivement sortis pour la cause. Le ministre sans détour, a tenu un langage franc aux supporteurs du Djoliba en disant qu’il est venu chez eux à la recherche de la paix dans le football, qu’il est prêt à les aider à sortir de cette crise mais à conditions qu’ils lui accorde aussi leur aide. Les supporteurs du Djoliba ont promis au Ministre de l’accompagner pour l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées par le Président de la République SEM Ibrahim Boubacar KEITA.



Il faut souligner que cette visite est le début d’un périple que le ministre a promis de faire lors de la rencontre avec les protagonistes de la crise et avec la presse sportive du Mali.



La prochaine étape de ce périple est le terrain d’entrainement du Stade malien de Bamako à Sotuba, ce mercredi 10 Janvier 2018 qui coïncide avec la mise en place du Comité du Normalisation de la Fédération malienne de Football.



Fsanogo/aBamako