Crise malienne : Le dernier rapport de l'Onu n'identifie pas clairement les obstacles à la paix selon certains observateurs Publié le mercredi 10 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

La situation sécuritaire dans les régions du centre notamment Mopti et Ségou, inquiète le conseil de sécurité de l’Onu. Son secrétaire général vient de publier son dernier rapport sur le processus de paix en cours dans le pays.











Le document note quelques avancées jugées « fragiles » dans la mise en œuvre de l’Accord. Mais certains observateurs insistent sur la nécessité de revisiter cet accord en intégrant les nouvelles réalités sur le terrain. C’est le point de vue de Serge Daniel, spécialiste des questions de sécurité. Il regrette que ce rapport n’identifie pas clairement les obstacles à la paix.



TESSIT : en 2017, seules 77 femmes ont accouché au Centre de santé communautaire



En 2017, seules 77 femmes ont accouché au Centre de santé communautaire de Tessit, région de Gao, regrette le Directeur technique du centre. Selon lui, plus de 540 femmes ont commencé les consultations prénatales, mais moins de 220 ont pu suivre tout le processus de consultation. Cette réticence des femmes à se rendre à l’hôpital s’explique, selon les médecins, par l’ignorance du calendrier de consultations.



KOUTIALA : cinq mille personnes ont bénéficié gratuitement d’une consultation ophtalmologique et 500 autres de chirurgie de la cataracte en 2017



Cinq mille personnes ont bénéficié gratuitement d’une consultation ophtalmologique et 500 autres de chirurgie de la cataracte en 2017. C’est le bilan de la campagne de consultations et de chirurgies gratuites de l’année passée, selon le programme national de santé oculaire. La campagne a concerné les cercles de Djenné, Kéniéba, Baraoueli et Koutiala.



YOROSSO : le village de Makongo bientôt doté d’un pont-barrage



Le village de Makongo, dans le cercle de Yorosso sera bientôt doté d’un pont-barrage. Les travaux ont été lancés hier matin en présence des populations locales. Ce pont devrait faciliter l’accès au village et permettre aux populations de faire du maraîchage. Les travaux qui vont durer 60 jours sont financés à hauteur de 17 millions de FCFA par l’Association Malienne d’Éveil au Développement Durable et Sahel Eco.



SYSTEME LMD : la 1ere promotion de l’EN-Sup sur orbite



La première promotion du système LMD (Licence Master Doctorat) de l’École Normale Supérieure de Bamako est sortie il y a quelques jours. L’événement intervient au moment où le système LMD a du mal à se mettre véritablement en place au Mali.



Le manque de professeurs titulaires, d’infrastructures scolaires, de bibliothèques et de matériels didactiques, sont autant de défis qui se posent à l’enseignement supérieur malien.