Culture : "Mandé Blonba" du 13 au 14 janvier

La 1re édition des Journées culturelles du Mandé se tiendront du 13 au 14 janvier 2018 au Palais des sports de l’ACI-2000. L’annonce a été faite hier en conférence de presse à la Maison de la presse.



Association apolitique et non confessionnelle, Le Grand Forum du Mandé est un cadre de rencontres et d’échanges. Selon son président Mamadou Lamine Diarra, le GFM a été créé à l’initiative et à l’exhortation des sages du Mandé, dans le contexte de la double crise institutionnelle et sécuritaire que notre pays connaît.



Le GFM a porté sur les fonts baptismaux le 22 mai 2015 au Centre International des conférences de Bamako (CICB). Le vocable “Grand Forum” est en fait une traduction appropriée du vocable Blonba en Mandékan.



De sa création à ce jour le Grand Forum du Mandé s’est illustré positivement sur plusieurs chantiers de la promotion de la culture, notamment en faveur de la solidarité, de l’entraide et de l’unité dans le Mandé. A l’en croire, les Journées culturelles du Mandé s’inscrivent dans le cadre des activités du GFM dont les objectifs sont la promotion de la culture, le rayonnement international du Mandé pour y attirer les investisseurs nationaux et étrangers.



Le thème principal retenu pour cette 1re édition est “Les atouts et potentialité économiques du Mandé”. Des sous-thèmes (la Charte de Kurukanfuga, femme paix et développement, prévention et gestion des conflits dans le Mandé) seront également débattus.



Awa Sogodogo, Stagiaire