Présentation de vœux a l’AJSM : Le ministre Jean-Claude Sidibé invite à l’union sacrée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présentation de vœux a l’AJSM : Le ministre Jean-Claude Sidibé invite à l’union sacrée Publié le mercredi 10 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par FS

Visite du Ministre des sports à Hérémakono

Bamako, le 9 Décembre 2018, le Ministre des sports Jean Claude SIDIBE a rendu visite aux dirigeants et supporteurs du Djoliba AC à Hèrèmakono. Tweet

L’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) a organisé sa traditionnelle présentation de vœux à ses membres et au monde sportif samedi 6 janvier à son siège à l’ACI-2000. Me Jean-Claude Sidibé, le tout nouveau ministre des Sports, a invité les journalistes à l’union sacrée et à la paix des cœurs pour la réussite des missions.



La cérémonie de présentation de vœux de l’AJSM ce week-end a réuni des journalistes sportifs, des supporters et des invités d’honneur dont le ministre des Sports, Me Jean-Claude Sidibé, et le chargé de mission Alassane Diombélé, représentant le ministre de l’Economie numérique et de la Communication. Les doyens du monde sportifs étaient également à l’honneur, Madou Diarra, ancien journaliste à “L’Essor”, Baba Cissouma, etc.



Le président de l’AJSM, Oumar Baba Traoré, a rendu un vibrant hommage aux membres fondateurs de l’AJSM, salué leur professionnalisme, leur patriotisme et surtout leur courage pour avoir mis sur les fonts baptismaux en 1970 cette association faitière des journalistes sportifs. Il a reconnu l’accompagnement et les constants et précieux conseils de ses doyens. Il leur a promis de donner le meilleur d’eux-mêmes, malgré les insuffisances.



“Cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, que nous voulons pérenne, est une occasion pour nous membres du directoire, de faire des vœux pour notre nation en général et le monde sportif malien en particulier. C’est pourquoi, je souhaite à tous, une bonne et heureuse année. Que l’année 2018 soit pour notre cher pays, une année de paix retrouvée et de cohésion sociale. Je souhaite santé, longévité, prospérité et surtout bonheur à chacun de vous ainsi qu’à vos familles respectives”, a-t-il déclaré.



Un bilan élogieux



L’année 2017 a été marquée, selon M. Traoré, surtout par la participation de 14 journalistes sportifs à la Can/Gabon-2017 grâce aux billets d’avion offerts par l’AJSM. Elle a aussi été fructueuse pour l’Association en termes de promotion, puisque, selon lui, Dramane Alou Koné, membre du bureau, a été plébiscité à la tête de la Maison de la presse pour un second mandat.



A l’international, elle a noté l’élection du président Oumar Baba Traoré au comité exécutif de l’AIPS et la participation de l’AJSM sur invitation de l’AIPS-Asie aux 5es Jeux asiatiques à Achkhabad (capitale du Turkménistan) aux négociations entre les journalistes sportifs d’Afrique et d’Asie dans le cadre d’un nouveau partenariat. S’y ajoute la formation organisée par la Zone II de l’Acnoa qui a permis de renforcer les capacités des journalistes des 8 pays membres et de mettre les bases de la relance de l’entité de la presse sportive de la Zone II.



Il s’est réjoui de la nomination du nouveau ministre des Sports, Me Jean-Claude Sidibé, “pur produit du milieu du sport, cadre émérite, dont le nom se confond avec des trophées continentaux”.



Il a également souligné les efforts de l’ex-ministre Housseini Amion Guindo, qui a su marquer de son passage à la tête du département, et Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali, “qui ne ménage aucun effort pour soutenir les actions de l’AJSM”. Il a salué les prouesses des différentes disciplines en 2017.







Mea culpa



“Oui, nous avons une très grande part de responsabilité dans la honteuse crise qui sévit au sein du football. Il est grand temps que nous nous ressaisissions pour être du bon côté de l’histoire”. “Il urge qu’on s’unisse pour bannir les termes des personnes extérieures à notre noble corporation, entre autres, “journalistes de la Fédération”, “journalistes du Collectif”.



“En réponse aux auteurs de ces fâcheux termes, je dirai qu’il n’y a que des journalistes sportifs tout court. Ni la Fédération, encore moins le Collectif n’a financé les études de ces braves journalistes qui doivent tout à leurs parents et à la nation malienne”, ajoutera-t-il.



Le ministre des Sports, Jean-Claude Sidibé, a salué cette initiative de l’AJSM de regrouper les journalistes sportifs du pays. Au vu de la situation actuelle, de la crise que traverse le football, il a invité les uns et les autres à calmer le jeu pour le bonheur de notre sport.



Il a promis d’endiguer la crise par la désignation de personnes dignes de foi au sein du Comité normalisation à la tête de la Fémafoot pour que cette crise soit un mauvais souvenir. Il a assuré qu’il mettra tout en œuvre pour le succès du sport pendant son passage à la tête du département des Sports.



Ousmane Daou