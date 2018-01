Exploits sportifs en 2017 : Plusieurs trophées remportés par nos athlètes - abamako.com

Exploits sportifs en 2017 : Plusieurs trophées remportés par nos athlètes Publié le mercredi 10 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le Ministre des Sports reçoit le champion d`Afrique de Kick Boxing

Le Ministre des Sports, Me Jean Claude SIDIBE a reçu, le Vendredi, 5 Javier 2018, le Champion d`Afrique de Kick Boxing mi lourd.

L’année 2017 a été marquée par le sacre continental de notre pays dans certaines disciplines sportives qui ont fait et qui continuent de faire honneur au drapeau national. On peut citer avec satisfaction en athlétisme, les 3 médailles maliennes obtenues à Abidjan lors des Jeux de la Francophonie et la 2e place du Mali au tournoi de la solidarité à Ouagadougou.



En karaté, le Mali a été sacré champion du Tournoi international Roi Mohamed VI au Maroc et champion ouest-africain. En yusei kan budo, notre pays a été classé 2e lors du championnat ouest-africain d’Abidjan et 1er de la même compétition à Dakar.



En volleyball, à l’issue du Tournoi international de Beach volley à Abidjan, le Mali s’est classé 1er en hommes et 2e dames sans oublier le sacre sur la terre togolaise lors du Tournoi ouest-africain de rugby.



En basket-ball, il a respecté la tradition en 2017 avec un bilan élogieux : champion d’Afrique U17 filles (5e trophée consécutif) à Béra au Mozambique, U17 garçons en îles Maurice (une première dans l’histoire), 3×3 dames au Togo… Le football reste marqué depuis environ 4 ans par une crise sans précédent.



O.D.