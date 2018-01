En un mot : Igor se livre - abamako.com

Publié le mercredi 10 janvier 2018

Sous nos cieux, il est très rare que les hommes publics écrivent, partagent leurs expériences et soumettent leurs jugements au crible de l’analyse des uns et des autres. Voilà déjà le mérite de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Igor Diarra, qui vient de faire paraitre un livre à la fois biographique et politique.



Avec le titre “Au Mali, c’est possible”, comme pour redonner l’espoir et se redonner une raison de se lancer dans l’arène politique, Igor évoque son parcours, souligne ses succès et révèle ses déboires au sein d’un pouvoir à qui il dénie toute possibilité de faire changer les choses conformément aux aspirations profondes exprimées par les citoyens massivement en 2013 et surtout aux prises avec les enjeux du moment.



Sans le dire expressément, Igor est déçu ; une déception qui l’a poussé à se livrer. Reste à lui de s’assumer jusqu’au bout en se lançant dans la bataille. En attendant cela, lui comme Moussa Mara dégagent la balle dans le camp des nombreux rentiers de la politique malienne comme IBK, Soumeylou Boubèye Maïga, Me Mountaga Tall, Choguel Kokalla Maïga, et tous les autres qui ont servi ou qui se sont servi du pays sans avoir la conscience de rendre compte et de témoigner pour les générations futures.



DAK