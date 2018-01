Star oïl Mali sur la sellette : Des chauffeurs recrutés par RMO Jobcenter réclament plus de 11 millions FCFA à la société ! - abamako.com

News Société Article Société Star oïl Mali sur la sellette : Des chauffeurs recrutés par RMO Jobcenter réclament plus de 11 millions FCFA à la société ! Publié le mercredi 10 janvier 2018 | L'Observatoire

RMO JOBCENTER est une agence spécialiste dans le recrutement, l’emploi au Mali. Elle a recruté des chauffeurs pour la station Star Oil. Les primes de transport pour la ville de Bamako et environs se chiffrent à 75.000 FCFA par camion dépoté et 155.000 FCFA pour la ville de Gao et environs par camion dépoté. Les chauffeurs que sont entre autres : Zoumana Diarra ; Issa Diakité ; Souleymane Traoré ; Ali Dembélé ; Mamadou Koumaré ont fait 2 ans sans avoir perçu leurs primes de transport.



Le montant total se chiffre à 11.525.000 FCFA. Ils accusent les chefs de la section transport, Youssouf Wagué , le chef du personnel Mamadou Sékou Cissé et le Directeur adjoint de Star Oil Mali, Mohamed Samba Diop. « Ce sont eux qui ont détourné nos primes. Nous avons fait tout pour rencontrer le Directeur général, mais ils nous ont toujours barré la route », nous ont-il indiqué.



Pour entrer en possession de leur argent, le collectif des chauffeurs a saisi un cabinet d’huissier. Malgré cela, leurs primes restent impayées.



Les responsables de Star Oil Mali cités dans ce dossier avec l’aide de leurs avocats avancent leurs versions des faits. Les arguments de sanction ou de licenciement des chauffeurs font référence à une mise à pied avec suspension de salaire à cause des problèmes de coulages de carburant, engendrant une perte totale de 3916 litres. Les chauffeurs n’étaient pas informés dès le début du boulot d’une telle mesure en cas de perte quelles qu’en soient la nature et les raisons.



Soulignons qu’en plus du non-paiement de leurs primes de transport, ces chauffeurs ont été purement et simplement licenciés.



Affaire à suivre !