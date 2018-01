Evelyne Decorps: "nous sommes pleinement engagés pour faire avancer les choses - abamako.com

Les priorités assignées au nouveau gouvernement, ne finissent pas de faire parler d’elles. La tenue des prochaines élections présidentielles et législatives cette année et la mise en œuvre de l’accord de paix signé en Algérie sont les deux principaux sujets abords entre l’Ambassadrice de France au Mali et le Premier Ministre Soumeilou Boubèye Maiga. L’entretien s’est déroulé hier lors d’une audience à la primature.

Evelyne Decorps, l’ambassadrice de France au Mali a réaffirmé tout le soutien de son pays et de l’Union Européenne pour les prochaines élections et la bonne mise en œuvre de l’accord de paix. A sa sortie d’audience, elle s’est exprimée sur les différents sujets.