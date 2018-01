Les 21 jeunes les plus influents du Mali (2017) par K1wale people magazine - abamako.com

La commission d’organisation de la nuit du K1walé avait publié le 20/10/2017 la liste des 50 jeunes les plus influents du Mali. L’idée etait de sélectionner parmis les 50 Leaureats, les 21 jeunes les plus influents du Mali a travers les votes sur internet (50%) et les votes des 50 lauréats (50%). Par la suite la commission a siégé hier 05 et aujourd hui 06 Janvier 2018 pour sélectionner les 21 jeunes ayant reçu le maximum de votes.

La cérémonie officielle de remise est prévue pour le 09 Mars 2018 où on connaîtra le nom du JEUNE LE PLUS INFLUENT qui recevra le prix denommé MADOU-DAKOLO et des nombreux prix.

Nous avons le plaisir de vous offrir la listes des sacrés jeunes influents de notre pays par secteur d activité:



Ceci n’est pas un classement c’est par ordre alphabétique en suivant les catégories



Catégorie » Les Décideurs d’aujourd’hui et de Demain

1-Moustapha Ben BARKA







Jeune cadre et actuellement secrétaire général de la présidence de la république. Il fut en son temps Ministre de l’investissement privé,engagé pour la jeunesse malienne disponible et dynamique. Et c’est sa 1ère fois de figurer sur la prestigieuse liste des 21 Jeunes les influents du Mali.



2-Sidi DIALLO







Le directeur de matériel des particuliers et des professions libérales (DMPPL) BIM S.A. Il gère plus de 700 agences



Banquier,Il a su maîtriser les rouages de l’économie et il est très influent dans le monde des finances. Il était également Ex président de la FEMAFOOT par Intérim



3-Zoumana Ntji DOUMBIA







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



» Président de la commission des lois de l’Assemblée Nationale «



Le député du peuple très populaire ou même incontournable dans le cercle de bougouni. il est une source d’inspiration pour toute une jeunesse



4-Moussa TIMBINÉ







2ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



Vice président de l’Assemblée nationale et président de plusieurs associations, il a démontré sa force en 2017 en remplissant le stade omnisports de Bamako.



5-Maître Demba TRAORÉ







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



Avocat et ancien ministre, ancien député, l’actuel meneur de jeu de l’opposition et homme très engagé sur le plan international sur les dossiers concernant principalement la lutte contre la peine de mort, les mutilations génitales féminines et la justice internationale



» Catégorie « Les âmes de la Nation

6-Aissata DIAKITÉ







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



PDG de Zabban Holding , cette jeune fille est hors du commun. Là où les hommes se brisent les ailes elle s’en vole comme Isabel dos Santos. Décidément rien ne l’arrête.



7-Youssouf KONATÉ dit DAH TRASIT







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



PDG de Da transit et de 3 autres entreprises.



Vraisemblablement ce self made men n’a pas finis de défrayer la chronique. Il est également dans l’Agro Business et doté d’une générosité incomparable envers toutes les couches de la jeunesse Malienne.



8- Mama LAH







3ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



Une source d’inspiration de la jeunesse malienne, le dieu vivant de cette jeunesse qui ne jure que par lui, il a montré que l’argent ne sert qu’à régler les problèmes de la jeunesse (Concert,dons,hadj). Que n’a t-il pas fait pour disparaître l’inégalité. Mamalah, un altruiste vivant.



9-Gagny N’DAOU







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



Le CEO de Sotraka



Une société Très active dans le milieu de hydrocarbures,Plusieurs station et plusieurs citernes,On peut même dire Gagny N’daou est le plus jeune patron a diriger d’une telle grande société qui compte plus de 400 salariés



10- Aly YATTASSAYE







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



PDG du groupe Yattaly qui reroupe plus de 6 entreprises ( Afrique Cosmétiques, Yatt Sport, Résidence Yattaly, Simane Immobilier, Red One,MaliGuard)



« Catégorie » Les faiseurs d’opinions et leaders d’opinions

11-Youssouf Mohamed BATHILY dit RAS-BATH







2ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



Très populaire pour une partie, aduler par certains et mépriser par d’autres il est sans doute la personne la plus controversé au Mali.



12- Bouba FANÉ







2ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



Detenteur du prix « Titan de événementiel » lors de notre édition passée



PDG de Mali Event, Initiateur de SidaFoot et très engagé sur les réseaux sociaux, il ne hésite jamais à prendre certaines position.



13-Chouala Bayaya HAÏDARA







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



Guide Spirituel de l’Association Hizbourahame



Prêcheur chiite donc défenseur des Ahlul-bayt



Outre ses prêches, son association fait des dons de grandes importances pour la population malienne.



14-Yeli Mady KONATÉ







3ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



« Animateur de l’année » Lors de l’edition passée et Ça devient une routine de le présenter, casi-l’habitué de notre liste, décidément rien ne l’arrête. Présent sur toutes les sphères du développement social culturel et économique du Mali



15-Cheick Harouna SANKARÉ







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine



Président du Mouvement pour l’Union des Maliens (MUM)



Maire de Ouenkro et Marabout devenu Cheick. Il est l’un des fervents défenseur de l’islam tyjanite et l’une des personnes les plus généreuse et ne peut voir en aucun cas quelqu’un en difficulté devant lui.



» Catégorie »: Les Patrimoines Sociaux Vivants(Soft-Power)

16- Sidi DAGNOKO







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



PDG de Spirit Mc Can, Ce jeune homme, une source d’inspiration des jeunes maliens. Il est connu à travers ses exploits dans la communication et il nous a montré que les meilleurs peuvent venir de chez nous aussi.



17-Sidiki DIABATÉ







3ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine et artiste de l’année lors de notre édition passée au BLU Radisson



La fierté malienne, Sidiki Diabaté est le porte drapeau du Mali, ces dernière année.



Il vient même d’avoir un disque d’Or et un disque platine.



18-Kalil DIABY dit Yaro







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



Comédien, chanteur et danseur très talentueux, il a marqué l’année 2017. Il a impressionné le public malien par son talent à jouer plusieurs rôles en même temps.



19-Nana DIABY dit Phiphi show







1ère fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



PDG de L’agence PHIPHI+ et présentatrice de l’émission Phiphi Show. Une émission typiquement à l’américaine, l’émission donne de l’espoir à la jeunesse malienne.



20-Ibrahim SISSOKO dit IBA-ONE







3ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



Certaines personnes diront que c’est l’homme le plus populaire du Mali, mais ce qui est sûr il est le seul artiste à remplir le stade du 26Mars.



Un record qui restera longtemps graver dans les memoires.



21-Djeneba SISSOKO dit DIABA SORA







2ème fois de figurer sur cette prestigieuse liste de K1walé People Magazine.



Elle est la personne la plus suivie sur Snapchat au Mali, La Soramania frappe de plus en plus la jeunesse malienne avec ses Soirées a l’Américaine et ses styles à couper le souffle.