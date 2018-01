Kidal : Au moins un membre du MNLA tué lors du passage d’un véhicule sur un engin explosif - abamako.com

Kidal : Au moins un membre du MNLA tué lors du passage d'un véhicule sur un engin explosif Publié le mercredi 10 janvier 2018

Explosif

Les faits se sont déroulés, ce mercredi 10 janvier, aux environs de 9 heures, près du principal rond point de Kidal. Un véhicule à bord duquel se trouvaient des membres du MNLA a sauté sur un engin explosif. L’on déplore au moins 1 mort qui a succombé à ses blessures et d’autres blessés. Le véhicule a été très endommagé à cause de la forte déflagration.



Apparemment, la cible de cet engin explosif n’était autre qu’un combattant du MNLA du nom de Assedan Ag Almostapha qui est également membre commission mixte de sécurité de Kidal (CMSK) mise en place par les ex-rebelles. Son nom figurait dans la liste des 12 combattants de ce mouvement menacés de mort par le groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) d’Iyad Ag Ghali, depuis le mois d’octobre dernier. Il s’en est tout de même sorti indemne avec quelques légères blessures.



Il convient de signaler que c’est la 4e fois qu’une attaque cible des éléments du MNLA figurant sur cette liste à Kidal. L’on se rappelle que le 18 décembre dernier, un combattant du MNLA dénommé Baba Ag Adobent non moins membre de la CMSK a été abattu à Kidal alors qu’il sortait d’une mosquée. Ce qui montre la détermination des assaillants à mettre à exécution leur menace.