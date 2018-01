Agression des journalistes et activistes devant l’ambassade de France - abamako.com

Agression des journalistes et activistes devant l'ambassade de France Publié le jeudi 11 janvier 2018 | le Figaro du Mali

© aBamako.com par Momo

Marche Contre La France

Bamako, le 10 janvier 2018 une Marche Contre La France a eu lieu devant l`Ambassade de France

Le Mouvement de Protection de la Presse contre les Violences au Mali (MPV-MALI) a suivi avec stupeur et regret, les coups violents et physiques que les forces de l’ordre maliennes ont infligés à des citoyens maliens ce mercredi matin devant l’Ambassade de France.



Le MPV Mali condamne avec la dernière énergie ces actes qui n’honorent pas le Mali. Ces agissements constituent une énième atteinte à la liberté d’expression, de manifestation dans un pays qui se dit démocratique.



Le MPV Mali dénonce les violences corporelles contre les journalistes et les activistes qui n’étaient que dans l’exercice de leur profession. Cette répression offre une sombre image d’un pays dont les dirigeants clament partout défendre les droits des citoyens, des hommes de medias.



Le MPV Mali encourage et félicite tous ceux qui s’expriment de façon responsable et demande une union sacrée pour combattre et mettre fin à ces agressions, de quelque ordre que ce soit.



Le MPV-Mali exige qu’une enquête soit faite au niveau des forces de l’ordre afin que les agresseurs parmi elles soient arrêtés et jugés.

Tous pour la liberté d’expression.



Bamako le 10 Janvier 2017

Le Président

Boubacar Yalkoué