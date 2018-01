Inde : Un incident diplomatique à l’origine du limogeage de l’ambassadeur malien - abamako.com

News Politique Article Politique Inde : Un incident diplomatique à l’origine du limogeage de l’ambassadeur malien Publié le jeudi 11 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Le bouillant Yeah Samaké, ambassadeur du Mali en Inde ne cachait plus ses ambitions présidentielles aux hommes d’affaire indiens, jusqu’à ce que cela suscite des interrogations au ministère des Affaires étrangères de l’Etat indien. Est-ce possible qu’un ambassadeur, donc représentant de son pays mais aussi du chef de l’Etat s’adonne à sa propre campagne alors qu’il est représentant d’une juridiction diplomatique ?



Toutefois, ce qui interpella le plus les autorités indiennes, c’est une publication sur les réseaux sociaux lors d’un des voyages de Yeah aux USA dans lequel il entrevoit de possibles pistes de coopération entre l’armée américaine et l’armée malienne, qui scella le sort de notre ambassadeur.







Qu’il pousse à la coopération militaire entre le pays dans lequel il est accrédité et le Mali est tout à fait normal, il est même dans son rôle. Mais un autre pays et pas des moindres, un concurrent du pays dans lequel il est ambassadeur ; à savoir : les USA !



Les Indiens n’ont pas du tout apprécié et l’ont fait savoir aux Affaires étrangères de la République du Mali. C’est une faute diplomatique grave du désormais ancien ambassadeur Yeah Samaké qui a failli jeter un coup de froid sur les relations Mali-Inde.



On a frôlé l’incident diplomatique !







O. D. avec Mali Express