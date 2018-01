PMU-Mali : Un cadre compétent et pieux aux commandes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société PMU-Mali : Un cadre compétent et pieux aux commandes Publié le jeudi 11 janvier 2018 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par FS

PMU-Mali

Société des Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-Mali) Tweet

Le désormais Directeur Général de PMU-Mali s’appelle Youba Ould Messaoud. Il a été nommé hier en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Economie et des Finances. Celui qui a désormais les destinés du PMU-Mali est un homme compétent, pieux, d’un brillant cursus universitaire et d’une riche carrière professionnelle. Le natif de Goundam, membre du Bureau politique nationale du RPM, était jusqu’à sa nomination Directeur administratif et juridique à la SONATAM.



Il est titulaire d’un DEA en Droit commercial international de l’Université d’Etat de Kiev. YoubaOuld Messaoud a, à son actif, plusieurs stages de perfectionnement, notamment au Programme régional de formation et de perfectionnement (PREFEP) réalisé avec le concours de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Il est titulaire de plusieurs attestations, notamment en gestion du Centre marketing, finance, management et ressources humaines d’Abidjan et de gestion des approvisionnements et des stocks au Centre d’assistance aux projets, entreprises et sociétés (CAPES).







Dès l’entame de sa riche carrière professionnelle, YoubaOuld Messaoud, a gravi tous les échelons dans sa boite. Ainsi, de 1978 à 2003, il a été successivement chef de bureau intendance de la SONATAM, inspecteur général adjoint, directeur régional de Gao, directeur adjoint des provisionnements généraux, directeur des tabacs et directeur des ressources humaines.



De 2003 jusqu’à sa nomination comme DG de PMU-Mali, il était le Directeur administratif et juridique de la SONATAM, chargé entre autres, d’assurer l’intérim du DG, d’assister le Président du Conseil d’administration et assurer en permanence le suivi et la diffusion des lois et des décrets.



Sur le plan social, le tout nouveau DG du PMU-Mali, a ses empreintes dans plusieurs associations de développement communautaire dont l’Association pour le développement de cercle de Niafunké. Il est membre d’autres associations communautaires comme CCAM et Alkarama.



Réputé être un homme sérieux, rigoureux et gentil, il est connu aussi pour être un grand musulman, un homme pieux qui accorde de l’importance au zikiri.



YoubaOuld Messaoud est un polyglotte. Il parle couramment le français, russe, anglais, arabe, sonrhaï, bambara et tamasheq.



La Rédaction