Crise du Football : Bienvenu le CONOR - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Crise du Football : Bienvenu le CONOR Publié le jeudi 11 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par FS

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football a eu lieu le 10 Janvier 2018 à l`hôtel Radisson Tweet

Hier mercredi 10 janvier, la FIFA a annoncé la composition du bureau du Comité de normalisation du Football malien en crise. Le président du CONOR s’appelle Mme Daou Fatoumata Guindo, ancienne ministre chargée des Relations avec les Institutions de la République.



Ce bureau de cinq membres a pour mission de préparer les élections du président de la Fédération malienne de football dans un délai de 6 mois. Dans un premier temps, le Conor s’emploiera à stabiliser le secteur, de réunir les acteurs autour du sport roi en crise depuis 4 ans.







Le ministre des Sports, Jean Claude Sidibé, s’est confié la semaine dernière à nos confrères de l’Essor en ces termes : «J’ai tenté un dernier baroud d’honneur hier (mercredi 3 janvier, ndlr) pour trouver une solution à l’amiable dans la crise du football, mais je n’ai pas réussi. Toutefois, je suis parvenu à calmer les esprits, à apaiser les cœurs. J’ai eu des discussions franches et fructueuses avec les belligérants. Le CONOR (Comité de normalisation, ndlr) sera donc mis en place. La mise en place de ce comité est un échec pour nous tous, mais on va y aller parce que c’est une décision de la FIFA». «Les deux parties (le camp de Mamoutou Touré et celui de Salaha Baby, ndlr) m’ont promis de se parler, elles ne sont pas d’accord sur l’essentiel mais nous sommes des Maliens et chez nous on se parle et on discute», dira Me Jean Claude Sidibé. Nous devons accompagner le CONOR pour que le travail soit bien fait dans le délai imparti, soit le 30 avril prochain», insistera Me Jean Claude Sidibé.



D’ores et déjà, les deux parties, après une audience avec les délégués de la FIFA se sont serrées les mains et enterrés la hache de guerre.



Liste du bureau du CONOR



Président : Mme Daou Fatoumata Guindo, ancienne ministre



Vice-président : Mamadou Gaoussaou Diarra, ancien ministre



Membres : Mahamadou Samaké dit Sam (ancien président du Stade Malien de Bamako), Youssouf Diallo et, Loséni Bengaly.



Ousmane Daou