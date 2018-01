Ecoles : L’USSGB mise sur l’excellence et l’avenir - abamako.com

Ecoles : L'USSGB mise sur l'excellence et l'avenir Publié le jeudi 11 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

L’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB) a tenu la 5e session ordinaire de son conseil d’administration le 10 janvier 2018. Les administrateurs se sont penchés sur les nombreux défis auxquels font face nos universités.











Présidés par le Pr. Amadou Diallo, président du conseil de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, la 5e session a porté sur : le compte rendu de la session passée, le projet du plan stratégique de l’Université, la modification du logo de l’USSGB et la décision relative au costume académique de l’USSGB. Pour le recteur de l’USSGB, Pr. Samba Diallo, l’USSGB a pu assurer l’achèvement de l’année académique 2017-2018 malgré les difficultés.



Et de déclarer que la nouvelle année s’annonce sous de bons auspices malgré quelques difficultés de démarrage. Il a demandé au conseil de s’impliquer dans la recherche de solution et de prévention des crises dans nos universités.



En effet, le système connait chaque année des soubresauts qui rendent moins compétitifs malgré les efforts consentis par l’Etat. A ces préoccupations s’ajoutent les violences devenues le quotidien des universités ces derniers temps que Samba Diallo attribue la responsabilité à tout le monde.



Mais les défis sont énormes et ont pour noms : faiblesse de gouvernance dans un contexte de massification des effectifs des étudiants, insuffisance d’infrastructures, de personnel et de financement. Cependant le recteur demeure confiant aux efforts entrepris pour l’avenir. Il a signalé le premier agrégé en sciences de gestion à la FSEG et la soutenance de nombreuses thèses de doctorats.



Le président du conseil de l’USSGB a demandé aux administrateurs d’approfondir leurs réflexions sur les difficultés soulevées par le recteur pour que désormais notre université puisse s’inscrire dans la logique de relever le défi de la quête de l’excellence en matière de formation et de recherche.



Zoumana Coulibaly