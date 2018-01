Cérémonie de présentation de vœux 2018 : Le personnel présente ses vœux à la direction générale - abamako.com

Cérémonie de présentation de vœux 2018 : Le personnel présente ses vœux à la direction générale Publié le jeudi 11 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Une fois de plus la tradition a été respectée à l’ANPE ce mardi 9 janvier 2018 dans sa salle de conférence, le personnel a présenté les vœux les meilleurs à la direction générale.



Au cours de cette cérémonie pleine de signification deux interventions importantes ont marqué la présentation de vœux :







La première intervention celle du Secrétaire Général du comité syndical de l’ANPE M. Khêfing Keïta a mis l’accent sur certains acquis en termes d’amélioration des droits des travailleurs et la mise en application de certains documents importants comme l’accord d’établissement, le code d’éthique et de déontologie, le plan de formation du personnel et le respect du plan d’équipement, d’infrastructure de l’Agence.



Le Secrétaire Général du comité syndical ajoutera la bonne collaboration existant entre son comité et la direction générale pour le plein épanouissement des travailleurs. Avant de soumettre à la direction générale un certain nombre de doléances concernant la bonne marche du service et conformément au Plan Stratégique de Développement (PSD) qui fera de la structure un Service Public d’Emploi performant adapté aux exigences du marché du travail d’ici 2020.



En seconde intervention, le Directeur Général M. Ibrahim Ag NOCK en réponse aux vœux de son personnel, remercia l’ensemble de ses collaborateurs pour le sens élevé du devoir accompli et la performance atteint en 2017 en matière de création d’emploi et d’insertion dans le circuit de production.



Il a ensuite invité le personnel a un don de soi pour l’atteinte des objectifs du vœux présidentiel à savoir la création de 200 000 emploi d’ici la fin du quinquennat, objectif à la portée des service en charge de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.



Il fera de la ponctualité, de l’assiduité le socle de la réussite des objectifs de plein emploi assigné à l’ANPE par les plus Hautes Autorités.



« L’excellence sera encouragé et primé, la mauvaise conduite sanctionné ».



En termes d’acquis la revalorisation de la valeur du point d’indice et la majoration du salaire à hauteur de 3% issu du protocole Etat UNTM sera respecté en 2018.



Le Directeur Général a également en retour souhaité à l’ensemble du personnel une année de plein succès de santé, de paix dans nos familles et dans un Mali réconcilié avec lui-même.



Il finira son intervention en ces terme « il n’y a de perfection que Dieu alors je présente mon pardon à tout le personnel si dans mes actes de tous les jours j’ai dû offenser certains ».



La cérémonie a pris fin par des bénédictions pour une meilleure performance de l’ANPE en 2018 en matière de création d’emploi.



Vivement l’année 2019.



Source : ANPE/DC