News Politique Article Politique Diplomatie malienne ; Vive polémique autour du rappel d’Inde de l’ambassadeur Yeah Samaké Publié le jeudi 11 janvier 2018 | Le Républicain

Mardi 9 janvier, comme une trainée de poudre, l’information a fait le tour des réseaux sociaux au Mali. Niankoro Yeah Samaké, ambassadeur du Mali en Inde, candidat du Parti pour l’Action Civique et Patriotique(PACP) lors des élections présidentielles de 2013 et ancien maire de Ouelessebougou, aurait été rappelé de son poste pour « incompétence ».



Sans démentir l’information, l’intéressé va réagir sur sa page Facebook pour demander à ses amis de « rester sereins face aux harcèlements médiatiques organisés sur les réseaux ». Via un communiqué, le Bureau Exécutif National du PACP confirmera le rappel de l’ambassadeur Yeah Samaké.



« Le Bureau Exécutif National du PACP a appris sur les réseaux sociaux le rappel de Son Excellence NiankoroYeah Samaké de son poste d’Ambassadeur du Mali en Inde. Quelques temps après, une lettre officielle a été adressée à Son Excellence NiankoroYeah Samaké pour le rappeler de son poste tout en le remerciant pour le service rendu à la nation », précise le BEN-PACP. Etonnante méthode pour rappeler un ambassadeur de son poste !