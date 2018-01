Migration irrégulière : 48 Maliens ont péri dans la Méditerranée - abamako.com

Migration irrégulière : 48 Maliens ont péri dans la Méditerranée Publié le jeudi 11 janvier 2018 | Le Républicain

Le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine a informé l’opinion publique nationale de la mort de quarante-huit (48) jeunes Maliens dans la Méditerranée, le dimanche 07 janvier 2018. « Les rescapés maliens au nombre de soixante-neuf (69) personnes dont deux (02) femmes et quatre (04) enfants ont été identifiés, le 08 janvier 2018 par une délégation de l’Ambassade du Mali à Tripoli au Centre de détention Tarick Sika », affirme un communiqué du ministère.



Les autorités assurent que le rapatriement des rescapés se fera dans les meilleurs délais, sans autres précisions. Cependant, le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine « déplore que malgré les campagnes de sensibilisation et de communication contre le phénomène de la migration irrégulière et les efforts déployés pour rapatrier nos compatriotes candidats au retour volontaire, les jeunes continuent à emprunter cette voie pleine de dangers pour se rendre en Europe ».



Ainsi, un appel a été lancé par les autorités afin de mieux sensibiliser les citoyens aux dangers de la migration irrégulière. « Le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine en appelle à la responsabilité de chacun et lance un appel pressent aux parents des candidats au départ de l’aider à sensibiliser davantage les jeunes sur les méfaits de la migration irrégulière qui est sans issue », souligne le communiqué.