Choix d’un candidat pour la présidentielle 2018 : L’Adema au bord de l’implosion - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Choix d’un candidat pour la présidentielle 2018 : L’Adema au bord de l’implosion Publié le jeudi 11 janvier 2018 | Nouveau Réveil

© aBamako.com par A S

15ème Conférence Nationale de l`ADEMA PASJ

L`ADEMA PASJ a organié sa 15 è conférence Natonale le 25 Mars 2015 au stade Modibo KEITA Tweet

L’ancien ministre du développement social et de la solidarité, Sékou Diakité, à peine désigné à la tête de l’Adema en commune 2 après une longue période de silence sur la scène politique, a jeté le trouble dans le camp du pouvoir en déclarant que l’Adema se doit d’avoir son candidat en 2018.



Inquiet de la tournure de ces déclarations, l’actuel secrétaire général du parti Tiemoko Sangaré, affirme avoir pris des dispositions pour neutraliser Sékou Diakité dans son idée de candidature au sein de l’Adema.







L’ancien Pdg de la CMDT et actuel Maire de Sikasso Khalifa Sanogo rentre dans la danse par une prise de contact avec les membres influents de l’Adema qui n’ont pas de postes ministérielles dans le gouvernement. Des rencontres sont prévues cette semaine à Bamako entre Khalifa et Sékou Diakité ainsi que d’autres barons du parti.



Arouna Traoré