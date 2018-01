Accès des services sociaux de base : Le maire Alou Coulibaly fait couler de l’eau à Niamakoro - abamako.com

Dans le cadre du partenariat entre la mairie de la commune VI et l’Agence des musulmans d’Afrique (AMA), le maire de la commune, Alou Coulibaly, a procédé à l’inauguration de l’adduction d’eau destinée à la population de cette zone.



Cette réalisation à Niamakoro, par la mairie de la commune VI en partenariat avec l’ONG Agence des musulmans d’Afrique, est financée à hauteur de 16 000 000FCFA. Elle couvrira les besoins en eau potable de 1600 femmes, 1250 enfants, 1060 hommes et trois mosquées d’où l’importance de la pression autour du point d’eau.



Pour le maire délégué de Niamakoro, Amadou Samaké, l’eau est indispensable à la vie et elle est de l’or pour tout être vivant. Cependant, elle peut être le véhicule/ vecteur de plusieurs germes de maladies qui sont courantes au Mali et plus particulièrement à Niamakoro. Les eaux stagnantes constituent des gites larvaires de moustiques et de mouches favorisant la transmission du paludisme et de la diarrhée.



Pour lui, la population est préoccupée surtout de la gestion et la pérennisation du système d’alimentation en eau potable du quartier. C’est pourquoi, dit-il, le comité de gestion sera mis en place pour la bonne gestion du joyau.



«Ce point d’eau potable est une grosse épine enlevée du pied du président de l’association et des femmes du quartier. Mais je l’assure d’autres épines continuent à grignoter nos pieds», a-t-il indiqué.



Pour le coordinateur de l’Agence des musulmans d’Afrique, Bakary Coulibaly, ce geste humaniste est un appui des partenaires basés en Koweït, dans le cadre de l’entraide et de la solidarité entre les musulmans dans le monde entier.



L’Agence des musulmans d’Afrique existe au Mali, depuis 1988, et évolue dans plusieurs secteurs, a t-il souligné. Cette ONG musulmane est présente dans plusieurs régions du Mali et elle intervient dans plusieurs domaines. Il a appelé les bénéficiaires à un bon usage de l’ouvrage, pour sa pérennisation au bénéfice de la population.



Le maire de la commune VI, Alou Coulibaly, dira que le quartier de Niamakoro, comme beaucoup d’autres quartiers de la Commune, est confronté à des défis nombreux et variés. Il s’agit, dit-il, des difficultés d’accès aux soins de santé, au transport, à l’électricité ; les difficultés d’accès aux services administratifs de base et l’insuffisance d’approvisionnement en eau potable.



Cet acte, estime-t-il, entre dans le cadre de la concrétisation des promesses de la campagne électorale, il y aun an. Il s’agit de la mise en œuvre des initiatives locales qui favorisent l’emploi des jeunes, la protection sociale, l’accès équitable à la justice pour tous les citoyens, la santé et l’éducation.



S’adressant au partenaire, le maire dira que «vous venez de contribuer non seulement pour le bien-être de la population démunie, mais aussi à l’atteinte des objectifs des engagements du conseil communal». «Donnez de l’eau à quelqu’un est déjà grand-chose. Mais la population de la commune VI a besoin encore d’autres initiatives pour l’amélioration de leurs conditions de vie», a ajouté Alou Coulibaly.



L’Agence des musulmans d’Afrique est une ONG qui vient en aide aux populations démunies. Notamment dans les domaines de la construction de mosquées, d’infrastructures hydrauliques, de centres de formation professionnelle ; la formation des jeunes aux métiers manuels, à l’informatique, à la culture islamique, et elle octroie de microcrédits aux porteurs de projets.



Zan Diarra