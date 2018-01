La FIFA nomme enfin un Comité de Normalisation pour gérer le football malien - abamako.com

© aBamako.com par FS

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football

La mise en place du Comité de Normalisation de la Fédération Malienne de Football a eu lieu le 10 Janvier 2018 à l`hôtel Radisson

A la suite des contestation liées à l’élection de Mamoutou Touré dit Bavieux à la tête de la Fédération Malienne de Football, la FIFA a décidé de mettre fin au suspens en envoyant ses émissaires pour mettre en place un comité de normalisation qui va gérer les affaires courantes de la FEMAFOT et organiser une élection. La délégation de la FIFA était composée de quatre membres : le Directeur Régional du bureau FIFA de Dakar, le Sénégalais El Hadj Wack Diop, le Directeur des Associations membres et du Développement Afrique-Caraïbes de la FIFA, le Suisse d’origine congolaise, Verone Monsengo-Omba, la responsable des Associations membres des pays francophones de la FIFA, Segbé Pritchett et le médiateur de la FIFA l’Ivoirien Jacques Anoumah.



La situation du football malien préoccupait depuis trop longtemps le président de la FIFA c’est pourquoi il a mis tous les moyens nécessaires pour apporter un soutien utile et efficace au football malien pour le sortir de l’ornière dans laquelle il se trouve et conformément aux statuts de la FEMAFOOT et de la FIFA.



Devant la persistance des difficultés du football malien et la confusion qui a régné après l’Assemblée Générale du 8 Octobre prolongée au 9 Octobre 2017, la FIFA en consultation avec la CAF a décidé le 20 Novembre 2017, de nommer un comité de normalisation pour mener une période de transition nécessaire à la remise à flot de la FEMAFOOT.



L’une des vision de la FIFA est la bonne gouvernance et la démocratie au sein de ses associations membres. L’Assemblée en est le pilier et sa constitution ne doit souffrir d’aucun doute quant à la légitimité de ceux qui la composent et qui sont appelés à voter pour la mise en place de la Fédération. Quelque soit le contentieux polico-social du pays, la FIFA applique les mêmes règles.



La décision de la FIFA d’ordonner la mise en place d’un comité de normalisation n’a pas d’autre but selon Mr Verone Monsengo-Omba que de se réorganiser conformément aux règles de la FIFA qui sont applicables à la FEMAFOOT.



Pour constituer ce comité de normalisation par nature provisoire, plusieurs personnes dont les compétences et les profiles convenaient à la situation ont été consulter par les émissaires de la FIFA. Certaines ont purement et simplement décliné l’offre à cause de la situation actuelle du football malien. D’autres se sont montrée prêtes malgré la difficulté de la tâche et le contexte, à contribuer à la normalisation du football malien.



Au terme des prises de contact, 5 personnes ont pu être finalement nommées aux commandes du comité de normalisation dont une présidente et un vice-président.



Les personnes dont les noms suivent sont membres du Comité de normalisation de la Fédération Malienne de Football:



Présidente: Madame Fatoumata Guindo Daou

Vice Président Mamadou Gaoussou DIARRA

Membre: Mahamadou SAMAKE

Membre Youssouf DIALLO

Membre Losseni Bengaly



Ce comité de Normalisation aura pour tâche de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT de revoir le statut et le code électoral de la FEMAFOOT, convoquer des élections au sein des ligues régionales et de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de mener à bien dans le délais l’organisation d’une Assemble Générale élective de la FEMAFOOT conformément aux statuts de la FIFA.



Les membres du CONOR seront soumis à un contrôle d’intégrité conduit par la FIFA. Aucun membre du comité de normalisation n’est autorisé à se porter candidat lors de la prochaine élection de la FEMAFOOT.



Fsanogo/aBamako