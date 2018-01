Pub "raciste" : la mère de l’enfant défend H&M - abamako.com

News International Article International Pub "raciste" : la mère de l’enfant défend H&M Publié le jeudi 11 janvier 2018 | BBC

Une publicité des magasins de prêt-à-porter H&M a suscité l’indignation de nombreux internautes qui la jugeaient "raciste" ou "scandaleuse", mais la mère de l’enfant portant le vêtement sur lequel on pouvait lire "Coolest monkey in the jungle" (Le singe le plus cool de la jungle) dit en être fière.



H&M a fini par retirer la publicité et présenter ses excuses à la suite de l’indignation suscitée par la pub.



Mais la mère du jeune homme dont l’image a été utilisée par l’affiche publicitaire a surpris beaucoup de monde en prenant le contrepied de ceux qui s’en indignaient sur les réseaux sociaux notamment.