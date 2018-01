Activités Aéronautiques au Mali : La 29è session de son Comité de gestion a tenu ses assises. - abamako.com

L’examen du Règlement intérieur du Comité de Gestion, l’état d’exécution des Résolutions et Recommandations des sessions précédentes ainsi que le point sur l’exploitation, les équipements et infrastructures techniques et les ressources humaines sont les points inscrits à l’ordre du jour de la 29è session du comité de gestion des activités aéronautiques du Mali. Celle-ci ayant ouvert ses travaux le jeudi 11 janvier à l’hôtel Salam, s’est également penchée sur l’’état d’exécution du budget 2017 au 30 novembre 2017, le plan de financement de la construction du plan de financement du Siège de la Délégation, le budget de l’exercice 2018 et des questions diverses



L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA) à qui la gestion des activités aéronautiques nationales du Mali a été confiée, est représentée à cette occasion par M. Sylvain Gourdin, contrôleur financier de l’ASECNA. Présidée par le ministre des Transports et du Désenclavement M. Moulaye Ahmed Boubacar, la cérémonie d’ouverture de la rencontre a enregistré aussi la présence du délégué du Directeur Général de l’ASECNA M. Siaka Baya.



L’objectif assigné à ces assises est selon ce dernier, la présentation du bilan des activités menées au cours de l’année 2017. « C’est également le cadre dédié pour soumettre à votre approbation les différents projets qui, selon nous, correspondent à la traduction concrète, pour l’exercice 2018, des préoccupations de l’Etat malien, en matière de gestion des activités qui sont confiées à l’Agence. » s’est adressé M. Siaka Baya le délégué au ministre.



Celui-ci a quant à lui, estimé que cette 29è session se tient au moment où ils sont à la recherche de solutions par rapport à certaines préoccupations liées à la qualité du service, à la sécurité et à la sureté de leurs plateformes aéroportuaires notamment celle de Bamako. « Il s’agit notamment de la mise en place d’un système autonome de fourniture d’énergie, l’imprégnation des accotements de la piste de l’Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou ainsi que le débroussaillage de la zone clôturée de cet aéroport. » a précisé le ministre Moulaye Ahmed Boubacar avant d’ajouter que la reprise des activités au Nord du pays, la construction d’un siège pour la Délégation de l’ASECNA en charge de la gestion des Activités Aéronautiques Nationales, l’installation d’un système d’énergie solaire à l’aéroport de Sikasso constituent également des défis auxquels il faut faire face avec lucidité.



André SEGBEDJI/abamako.com