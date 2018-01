Mali : le nouveau Premier ministre se rend samedi à Alger pour sa première sortie extérieure - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : le nouveau Premier ministre se rend samedi à Alger pour sa première sortie extérieure Publié le jeudi 11 janvier 2018 | Xinhua

© aBamako.com par A S

Passation des pouvoirs à la primature

Bamako, le 02 janvier 2018 la Passation des pouvoirs à la primature entre Boubèye Maïga et Abdoulaye Idrissa Maiga Tweet

Le nouveau Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga entame ce samedi par l'Algérie, une série de prises de contact avec ses homologues de la sous-région, annonce jeudi dans un communiqué le service de communication de la Primature.



Selon la même source, le Premier ministre a choisi de réserver sa première sortie internationale à l'Algérie étant donné que le pays a été le chef de file de la médiation internationale qui a conduit les pourparlers inclusifs inter-maliens ayant abouti à l'Accord pour la paix et la réconciliation. C'est aussi l'Algérie qui préside le Comité de suivi de l'Accord.



Cette visite, ajoute le texte, s'inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes et fraternelles relations historiques que le Mali entretient avec l'Algérie dans tous les domaines ainsi que du suivi de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger.



Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tiéna Coulibaly, et celui des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiéman Hubert Coulibaly, prendront part à ce voyage, indique le communiqué. F