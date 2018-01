Mali : l’ONU et l’UE appellent à une mobilisation pour renforcer la sécurité alimentaire dans les zones les plus vulnérables - abamako.com

Publié le jeudi 11 janvier 2018 | Xinhua

Les Nations unies et l'Union européenne ont appelé à une mobilisation de tous les partenaires pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones les plus vulnérables au Mali, selon un communiqué de ces institutions parvenu à Xinhua jeudi.



Cet appel a été lancé à l'issue d'une visite mardi et mercredi des directeurs représentant la FAO, le PAM et l'UNICEF ainsi que l'ECO (opérations d'aide humanitaire européennes) à Ménaka (nord) et à Mopti (centre).



Il vise à "prévenir les difficultés alimentaires et nutritionnelles pressenties au sortir de l'hivernage 2017", indique le communiqué.



Il est estimé qu'en 2018, l'insécurité alimentaire "touchera plus de 22% de la population du Mali, soit une augmentation par rapport à 2017, quand ce taux était de 17%. En même temps, plus d'un enfant sur dix souffrira de malnutrition aiguë en 2018".



La crise humanitaire au Mali reste l'une des moins bien financées du monde, "seulement 43% des 304,7 millions de dollars nécessaires à la réponse humanitaire ont été mobilisés" en 2017, a précisé la mission ONU-UE dans le communiqué.



Elle a souligné "une réponse coordonnée et immédiate" à "une crise complexe et prolongée qui s'approfondit" au Mali.



Cette réponse doit permettre de "développer des solutions pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables sur le long terme, promouvoir des moyens d'existence durables, mieux gérer les ressources naturelles dans un contexte de changements climatiques, et renforcer la résilience des populations les plus exposées aux chocs".



Depuis la crise politico-sécuritaire qui a éclaté en 2012 au Mali, la violence et l'instabilité ont entraîné des déplacements de population, une perturbation des services sociaux et des défis d'accès humanitaire dans les zones du nord et du centre. F