Visite au domicile d'ATT à l'ACI 2000 : Bakari TOGOLA, le nouveau griot Mandingue empêché d'accéder à ATT Publié le jeudi 11 janvier 2018

M. Bakary Togola et du PDG de l`office du Niger M. Mamadou Mbaré Coulibaly, procédé au lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger

Bakari Togola, ce président de la Chambre d’Agriculture du Mali (APCAM) devenu par la force des choses, un griot mandingue au gré des évènements récents dans notre pays, a été vu arrêter et bloqué devant l’entrée du tout nouveau domicile de l’ancien président ATT à l’ACI 2000. Il a fallu, que l’entourage immédiat d’ATT lui signale ce fait de blocage à la porte du nouveau griot Mandingue, pour qu’ATT vienne en personne le faire entrer dans le grand salon aux fauteuils rouges, comme au Palais des Champs-Elysées. Après des accolades et des mots de bienvenu, peut-on se demander qu’est-ce-que les deux hommes ont bien pu se dire pendant une quinzaine de minutes, le temps dont a duré la dite visite ?











Bakary Togola a-t-il fait savoir à ATT que son nouveau diatigui a rehaussé le niveau du budget pour l’agriculture à 15% du budget national ? Le nouveau griot a-t-il informé son ancien diatigui, que sur les 15 % du budget national réservé à l’agriculture que 1 à 2% reviendront aux différentes chambres du secteur agricole notamment les secteurs de l’élevage et de la pêche.



Bakary Togola a-t-il fait savoir à ATT, qu’en 2014, il y a eu des engrais frelatés distribués aux paysans et qui a eu comme conséquences, la mauvaise récolte cotonnière et céréalière. Le nouveau griot Mandingue a-t-il été honnête en disant à son ancien diatigui, qu’il est accusé en tant que président de la Chambre d’Agriculture du Mali (APCAM) de posséder un Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E) qui gagne bon an, mal an, des marchés dépassant le montant de 6 milliards de francs CFA ?



Nous nous demandons, si les deux personnes se sont regardées les yeux dans les yeux, ou si c’est le nouveau griot qui a baissé à chaque fois les yeux et s’il a raconté à ATT le sens de son monologue à Sikasso lors de la célébration de la journée nationale de vaccination bovine lancée dans cette ville par le Président IBK son nouveau diatigui.



A-t-il informé ATT, qu’il a partagé les tâches désormais entre IBK et lui ? En effet, lors de sa prise de parole, il a demandé à IBK, de s’occuper des armes et que les agriculteurs et lui-même s’occuperont des grosses fesses et du griotisme pour faire avancer le Mali selon lui. Le nouveau griot a-t-il rappelé à ATT, son séjour au parti PDES et les raisons qui ont fait qu’il a quitté ce parti ?



Etant entendu que notre nouveau griot mandingue est très qualifié dans le divertissement de salon feutré, nous imaginons que l’atmosphère n’a pas pris trop de temps pour se décrisper. Mais l’intérêt, de ce type de rencontre est le fait que le peuple sait désormais qui vaut quoi, quand et où !



Seydou DIARRA