« L'Etat doit de manière générale 8 464 565 052 FCFA aux travailleurs de l'HUICOMA », dixit Seydou Diarra président de la commission négociation avec le gouvernement membre du Bureau de l'UNTM

« L'Etat doit de manière générale 8 464 565 052 FCFA aux travailleurs de l'HUICOMA », dixit Seydou Diarra président de la commission négociation avec le gouvernement membre du Bureau de l'UNTM Publié le vendredi 12 janvier 2018

Conférence de presse des travailleurs compressés du Mali de l’Huicoma

Bamako, le 11 janvier 2018 les travailleurs compressés du Mali de l'Huicoma a organiséune conférence de presse à la Bourse du travail,

La bourse du travail, a abrité hier mercredi 10 janvier 2018, une conférence de presse de l’union nationale des travailleurs du Mali (UNTM).Coanimée par M. Yacouba Katilé et Seydou Diarra, respectivement secrétaire général de l’UNTM et président de la commission négociation de l’UNTM. Le but de la dite conférence : éclairé la lanterne de l’opinion nationale sur la situation des compressés en général mais aussi dénoncer le mensonge du gouvernement sur le montant qu’il doit octroyer aux travailleurs compressés de l’HUICOMA.



A l’entame de ses propos, le secrétaire général de l’UNTM, a précisé que cette conférence de presse ne se tient pas seulement, sur le cas spécifique de la situation des compressés mais la situation de tous compressés en générale .Selon, le conférencier, au delà de la situation des compressés de Koulikoro, il y a aussi ceux de Koutiala, Kita et le cas de l’hôtel AZALAI à Tombouctou qu’il faut gérer. Le premier responsable de l’UNTM, de rappeler qu’en 2014, suite à un préavis de grève que sa centrale syndicale a déposé pour réclamer l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, ils ont arraché un accord avec le gouvernement.



Mr Katile, d’ajouter que dans le premier point de cet accord figurait la situation des compressés. Partant, le secrétaire général de l’UNTM, a reconnu que le ministre de la fonction publique, a beaucoup travaillé pour l’amélioration des conditions des travailleurs au début avant de baisser les bras. Yacouba Katilé n’a pas manqué, de s’en prendre aux Ministres en charge du dossier.



A l’en croire c’est bien à cause du comportement peu orthodoxe de ces commis de l’Etat que les lignes n’ont pas bougé. « Lors des rencontres au sein de cette grande commission mise en place pour la circonstance, le gouvernement a affirmé qu’il est à la recherche des documents .Il a déploré la disparition des documents suite au coup d’Etat de 2012.. ».



Toutefois il a loué les efforts de l’UNTM qui a mouillé le maillot en élaborant un nouveau document. Pour le conférencier, l’Etat doit beaucoup aux compressés. Mieux a-t-il dit, l’Etat n’a pas respecté le protocole d’accord signé avec l’UNTM, le patronat et l’HUICOMA. Dans ce protocole d’accord l’Etat s’est engagé à payer les arriérés de salaires de 194 travailleurs.



Des indemnités pour la réinsertion des travailleurs licenciés pour des raisons économiques qui ont été contraints à la retraite. Les saisonniers permanents, les fonctionnaires qui n’ont pas bénéficié de la prolongation de l’âge à la retraite et Les partants volontaires. Le tout pour un montant de 2 Milliards 100 millions de fcfa.



Badou S. Koba