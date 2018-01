Edito : Laissez-le partir et soyez grand ! - abamako.com

Notre démocratie est plurielle. Il y a de la place pour tous, aussi bien les partis politiques que les associations dans notre landerneau politique. C’est d’ailleurs la raison qui fait qu’il y a de plus en plus de candidature indépendante lors de nos différentes élections communales, législatives, présidentielles. Cela est admis par la constitution.











D’ailleurs pour l’élection présidentielle de 2018, plusieurs candidats soutenus par des associations se sont faits connaitre déjà. Pourquoi, Moussa Sinko Coulibaly, le désormais général démissionnaire des FAMA qui ambitionne d’aller à la conquête de Koulouba va-t-il être bloqué à cause de sa décision qui l’autorise à être libre de tous ses mouvements pour s’occuper de la réalisation de son rêve de la vie devenir président de la République ?



IBK doit savoir raison gardée ! « Dieu a ses mystères que personne ne peut percer. Tu seras roi, tu n’y peux rien, tu seras malheureux, tu n’y peux rien. Chaque homme trouve sa voie déjà tracée, il ne peut rien y changer. Sassouma Bereté s’est cru victorieuse car Sogolon Djata et ses enfants ont connu le chemin de l’exil, des rois les ont chassé de leur cour, des portes se sont fermés devant eux mais tous ceux-ci étaient dans le grand destin de Djata ».



La scène politique est pleine de mystère, tout est caché, on ne connait que ce que l’on voit. Le fromager sort d’un grain minuscule, celui qui défie les tempêtes ne pèse dans son germe pas plus qu’un grain de riz. Les hommes politiques sont comme des arbres, les uns seront des fromagers, les autres resteront nains et le fromager puissant les couvrira de son ombre. Or qui peut reconnaitre dans un homme politique qui a l’ambition d’aller à Koulouba un futur grand président. Rien n’est certain. Du fait qu’IBK avec neuf députés en 2013 est devenu président de la République avec presque 78%, qui sait donc l’avenir ?