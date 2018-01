Lutte contre les incendies dans les marchés : L’EDM propose aux commerçants un partenariat de confiance - abamako.com

Lutte contre les incendies dans les marchés : L'EDM propose aux commerçants un partenariat de confiance Publié le vendredi 12 janvier 2018

Le Marché Rose de Bamako connait une série d’incendies depuis quelques années. Après le 13 Août 1993, le 20 Mars 2014, le dernier en date a eu lieu le 11 Décembre 2017. Le DG de l’EDM, Dramane Coulibaly s’est rendu lui-même sur le site sinistré en compagnie d’une forte équipe de collaborateurs. Il a d’abord constaté les dégâts mais aussi et surtout, initié un cadre de collaboration efficace avec les commerçants pour mettre fin à la récurrence des incendies.



L’Energie du Mali s’est engagé à agir dans les meilleurs délais pour remettre en service les installations endommagées et à offrir l’électricité aux usagers dans les meilleures conditions. Dramane Coulibaly précise cependant que les dommages causés ne sont pas le fait des services de l’EDM et que les mauvaises connexions sont imputables à un réseau de faux agents et d’électriciens de tous ordres qui interviennent sur les lignes et procèdent à des branchements illicites. Une pratique qui a gagné du terrain avec le silence complice des témoins quand ce ne sont tout simplement pas des citoyens qui sollicitent eux-mêmes ces services hors-la-loi pour contourner les règles établies. Certains de ces acteurs indélicats ont été appréhendés et remis entre les mains de la justice. A son arrivée, le conseil de discipline a été réinstauré et plusieurs agents ont été remerciés.







En attendant les résultats des enquêtes qui détermineront l’origine de la catastrophe, Dramane Coulibaly veut déjà mettre en route un partenariat entre commerçants et l’EDM afin d’éviter d’autres incidents ravageurs.



Pour cela, lui et les commerçants sont avancés dans le processus de mise en place d’un comité de suivi des différents travaux de branchement. Après les échanges de terrain le jour de sa visite, il a reçu à nouveau les représentants des commerçants à la direction générale de l’EDM pour consolider cette collaboration. C’est une collaboration plus élargie car les commerçants ainsi que l’EDM veulent également impliquer la mairie. A terme, tout dossier de demande de branchement devra passer par la mairie qui doit donner son avis avant exécution.



« Nous avons été meurtris par cet incendie qui a fait 908 victimes mais aussi et rassurés par la démarche de proximité du jeune Directeur Général. Il a le tranchant d’une belle jeunesse qui pourrait, avec la contribution de tous, nous garantir désormais une sécurité durable sur notre lieu de travail », explique le président des commerçants du Marché Gaoussou Coulibaly, communément appelé Djery.



