Election présidentielle de 2018 : Les membres de l'Urd promettent la victoire à l'honorable Soumaïla Cissé ! Publié le vendredi 12 janvier 2018 | Le Pays

Le jardin du palais de la culture Amadou Hampathé Bah a abrité, le mercredi 10 janvier, la cérémonie de présentation de vœux des militants de l’Union pour République et la Démocratie (Urd) au président du parti, l’honorable Soumaïla Cissé. Occasion pour les membres d’exprimer le vœu de voir le président du parti accéder au pouvoir en juillet prochain.



Ils étaient nombreux les militants de l’Urd à prendre part à cette cérémonie de présentation de vœux. Plus qu’un vœu, ils ont promis la victoire au président du parti, l’honorable Soumaïla Cissé, à l’élection présidentielle de juillet prochain. Pour cela, ils ne ménageront aucun effort pour relever ce défi.







Le Président du parti, l’honorable Soumaïla Cissé pense que l’année écoulée a été particulièrement difficile et meurtrière avec plus de sept cents décès. De septembre 2013, date de la prise du pouvoir du Président de la République, à nos jours, plus de deux mille cents huit personnes ont péri au cours de diverses interventions armées. Un bilan macabre qui se passe de tout commentaire, poursuit-il. Pour lui, l’insécurité grandissante dans le pays continue de noyer tous les efforts de paix et de réconciliation nationale. D’après lui, l’immense espoir suscité en 2013 par l’organisation de l’élection sur toute l’étendue du territoire a été vandalisé par quatre années de gestion du pouvoir calamiteuse et patrimoniale. C’est à nous l’Urd et l’ensemble des forces acquises au changement de le restaurer et de l’entretenir avec l’ensemble de la nation-t-il rappelé. Avant de souhaiter ses meilleurs vœux pour cette année 2018, l’honorable Soumaïla Cissé a clamé qu’ils n’ont aucune leçon de patriotisme ou de nationalisme à recevoir de quelqu’un fut-il le président de la République.



Le président de la jeunesse, M. Abdramane a épinglé instabilité gouvernementale, l’amateurisme, la corruption et le mensonge d’Etat du régime. Selon M. Diarra, 2018 sera l’année du triomphe du parti de la poignée de main. Car, pense-t-il, les maliens croient plus que jamais aux qualités d’homme d’Etat de Soumi Champion et fondent sur lui un immense pour redonner à ce beau pays son lustre d’antan. « La victoire est pour notre parti. Car l’honorable Soumaïla Cissé sera investi président de la République en juillet prochain » renchéri la présidente des femmes du parti de la poignée de main, Mme MmeAdjawiakoyeRamatoulaye Koné. De son avis, les femmes de l’Urd ont été à l’avant-garde et au cœur de tous les combats, mobilisation des différentes de protestations et de contestations organisés par les partis politiques de l’opposition et leurs alliés de la société civile.



Le président du groupe vigilance républicain et démocratique, l’honorable Mody N’Diaye, l’Urd n’a d’autre vœu que de réaliser l’alternance en vue de redonner l’espoir aux maliens. Il est ensuite revenu sur les raisons du rejet du budget par les députés de son groupe. Pour lui, le budget souffre d’une impréparation injustifiée et d’un déficit insoutenable.



Pour sa part, le premier vice président du parti, le Pr SalikouSanogo a souhaité que cette année soit une année victorieuse pour le candidat du parti. De son avis, l’année 2017 fut caractérisée par le spectacle désolant du report in extrémis des élections. Inexplicable ! S’exclame-t-il.



Abdrahamane Sissoko