Développement de la région de Kayes : Le FARK s’engage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Développement de la région de Kayes : Le FARK s’engage Publié le vendredi 12 janvier 2018 | Le Pays

Tweet

Le mercredi 10 janvier 2018, la maison de la presse de Bamako a servi de cadre à la tenue de la conférence de presse du Front d’Actions pour la Région de Kayes(FARK).Animée par Mamedi Drame et Boubacar Diabaté, respectivement commissaire aux comptes adjoint et président de l’association, ladite conférence a été l’occasion pour les organisateurs de non seulement faire la restitution du Forum de Kayes mais exprimer leurs préoccupations pour le développement de leur région.



Les conférenciers ont en un premier temps expliqué les raisons de la création du FARK et de ses objectifs.MamediDramé avance que c’est après avoir constaté les nombreuses difficultés qui nuisent au développement de Kayes que ses ressortissants ont décidé de créer le FARK pour le développement de ladite région. Apres sa création, les objectifs que le FARK s’est fixé sont entre autres : le regroupement des Kayesiens en vue de créer des conditions favorables pour un avenir meilleur ; entreprendre toutes les actions de développement de la région ; entreprendre toutes les actions tentant à renforcer les capacités du FARK ; protéger les cadres de la région ; sauvegarder les acquis de la région et valoriser les potentialités de la région.







Parlant du forum de Kayes,les conférenciers affirment qu’il a été organisé pour non seulement présenter le FARK à la population Kayesienne mais aussi discuter sur beaucoup de points parmi lesquels mettre la lumière sur la gestion des mines qui se trouvent dans la région.



Aux dires de MamediDramé, lors de ce forum auquel les représentants de tous les 7 cercles de Kayes et des Kayesiens venus de partout dans le monde ont participé, une conférence débat a été organisée sur la question des mines dans ladite région.



Pour les membres du FARK, les mines sont très mal gérées dans la région de Kayes. Il y a beaucoup d’écart entre les montants que les sociétés minières affirment avoir versé et ceux dont la trésorerie de Kayes affirme avoir reçu. Aux dires du conférencier, seulement en 2015, il y a un écart de plusieurs millions entre les montants que les sociétés affirment avoir versé et les montants que la trésorerie de Kayes affirme avoir reçu. Entre ce que la société Yatela affirme avoir versé et ce que la trésorerie affirme avoir reçu, il y a un écart de 43 545 509 CFA ; 73 605 834 FCFA pour la mine de Gountoko ; 159 419 719 CFA pour Somilo SA et un écart 41 316 884 CFA pour la mine de Sémico -SA. Donc, ces écarts entre les montants versés par les sociétés minières et les montants que la trésorerie de Kayes affirme avoir reçu, prouvent qu’il y a un problème de redevabilité qu’il faut farouchement combattre.



A la fin du forum de Kayes , le FARK a fait des recommandations qui sont les suivantes :initier des campagnes de sensibilisation pour la bonne gestion du train voyageur auprès des usagers,du personnel des chemins de fer et de l’Etat ;des sessions de formations des compagnies de transport au secourisme ; organiser des sessions de formations à l’endroit des élus municipaux pour renforcer leurs capacités sur la gestion des ressources locales et lutter pour le rétablissement de l’aéroport Dag-Dag de Kayes.



Notons que le FARK est une jeune association qui regroupe des natifs, amis et sympathisants de la région de Kayes.



Boureima Guindo